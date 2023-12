Futuro segnato, la notizia gela i napoletani: annuncio netto

Il futuro del top player del Napoli tiene in apprensione i tifosi: annuncio netto sul suo destino, ma la decisione pare già presa

Il Napoli di Walter Mazzarri, dopo un inizio promettente, non sta riuscendo a ottenere i risultati attesi. La vetta della classifica è ormai irraggiungibile, e siamo solo a dicembre, e difendere lo scudetto conquistato lo scorso anno pare già impossibile, nonostante il cambio in panchina.

È inevitabile che qualche difficoltà in più ce l’abbiano anche i maggiori calciatori in squadra, quelli designati a cambiare il destino delle partite e indirizzarle a favore dei partenopei. Khvicha Kvaratskhelia, dopo lo straordinario impatto dello scorso anno, è finito nel mirino della critica.

La continuità non è più quella di qualche mese fa, è vero, e in generale le difese di Serie A hanno imparato a conoscerlo e sono attente ad arginarlo.

I numeri parlano da soli: il 22enne ha realizzato solo quattro gol e quattro assist nel campionato italiano, fino a questo momento, meno di quanto aveva fatto lo scorso anno, ma soprattutto dà la sensazione di essere meno decisivo.

La chiara dimostrazione è arrivata nel match contro la Juve, in cui il georgiano ha sprecato un’occasione da gol molto ghiotta e raramente è riuscito a creare veri pericoli alla retroguardia bianconera.

Kvaratskhelia è destinato a una big: non ci sono più dubbi

C’è chi si chiede se il ridimensionamento del laterale offensivo sia fisiologico o definitivo. A tal proposito, non ha alcun dubbio Gianluca Di Marzio. Il noto giornalista, esperto di mercato, minimizza gli errori compiuti dall’attaccante nelle ultime settimane, e anzi lo ritiene un top player a tutti gli effetti, non solo tra i confini italiani, ma anche in Europa.

Ai microfoni di ‘GeoTeam’ ha detto che sta addirittura crescendo e che i suoi problemi, come quelli della maggior parte della squadra, sono dovuti anche al cambio in panchina, l’addio di Luciano Spalletti e l’arrivo di Rudi Garcia. Il pensiero è definitivo e riguarda anche il suo futuro in Serie A: “Può diventare uno dei giocatori migliori in Europa. Non so se al Napoli o altrove, perché penso che il destino di Kvara sia al Real Madrid, al Manchester United o al Barcellona, in uno dei cinque migliori club del mondo”.

Insomma, a prescindere dalle prestazioni del georgiano, i tifosi partenopei non possono stare tranquilli: il trasferimento in una big europea sembra dietro l’angolo per l’esterno e il Napoli potrebbe presto allontanarsi.