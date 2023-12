Giuntoli passa ai fatti: super colpo in Serie A!

Il Football director della Juventus è deciso a regalare un colpo da sogno ad Allegri: riallacciati i contatti con la rivale di Serie A

Otto anni non si dimenticano facilmente, a maggior ragione se il messaggio d’addio è stato rappresentato da uno Scudetto che ha già fatto storia. Ma per Cristiano Giuntoli Napoli è stata evidentemente solo una tappa: adesso l’attenzione del dirigente è tutta rivolta al suo presente, la Juventus.

Saranno settimane bollenti per la società bianconera che, al netto dei continui successi inanellati dalla squadra di Allegri, deve fare i conti con una programmazione vincente.

Dai rinforzi che potrebbero arrivare nei prossimi mesi, passando per un bilancio che da qualche anno piange lacrime amarissime.

Rinforzare il gruppo di Allegri, ma senza strafare dal punto di vista economico. È così che le idee a riguardo potrebbero portare il Football director della Juventus a tornare, con forza, alla carica per uno dei talenti più cristallini del calcio italiano.

Stando a quanto raccolto dalla redazione di ‘Calciomercato.it‘, in vista di gennaio la Juventus sarebbe propensa a tornare alla carica per Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese, 25 anni, già la scorsa estate è stato a lungo uno dei nomi preferiti da Allegri.

In questo momento, però, l’esigenza di regalare almeno un grande centrocampista al tecnico toscano non può non riavvicinare il gioiello dell’Atalanta alla società targata Exor.

Ecco perchèGiuntoli ha riallacciato i rapporti con il giocatore per far sì che l’ipotesi in vista delle prime settimane dell’anno nuovo possa decollare definitivamente.

Il cartellino di Koopmeiners, sul quale si è mosso tra luglio e agosto pure il Napoli, è stato valutato circa 60 milioni dalla dirigenza della ‘Dea’ solo qualche mese fa.

Una cifra davvero importante anche se da quanto filtrerebbe da fonti vicine al calciatore, l’opzione Juventus è tutto fuorchè impossibile. A patto che i bianconeri riescano, magari attraverso qualche cessione, a racimolare un tesoretto sufficiente a

Juve, Giuntoli prova il colpo Koopmeiners

Classe 1998 ed in scadenza nel giugno 2025 (esiste un’opzione per prolungare per un’ulteriore stagione), il forte e duttile centrocampista sarebbe un affare anche dal punto di vista salariale: attualmente guadagna ‘solo’ 1,5 milioni all’anno in quel di Bergamo.

Si tratterebbe di un affare importante per la mediana juventina che, per tenere testa all’Inter fino alla fine, dovrà necessariamente affidarsi alle strategie di Giuntoli per gennaio: e su Koopmeiners la società torinese rimane in pole position, davanti a diverse squadra inglesi.