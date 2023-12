Mercato Napoli, Osimhen ai saluti: l’erede arriva con lo scambio

Mercato Napoli, gli azzurri guardano al futuro e si preparano a salutare Victor Osimhen. Il nigeriano è nel mirino di tutti i top club e la dirigenza ha già messo nel mirino il suo possibile erede. Rappresenta una autentica novità per i partenopei, che possono usare la carta dello scambio per convincere il club a privarsi di questo bomber.

Gli azzurri, dopo la straordinaria stagione dell’anno scorso che ha portato all’ombra del Vesuvio lo Scudetto, stanno faticando in maniera impressionante. Davvero tanti sono i calciatori che sembrano dei lontani parenti di quelli ammirati sotto la guida di Luciano Spalletti ed in tal senso la cura Mazzarri, fino a questo momento, non ha dato i risultati auspicati. Un aspetto da tenere in considerazione in prospettiva futura è quello legato a Victor Osimhen, che è nel mirino di tutti i top club di caratura mondiale. Per il suo erede arriva la svolta, anche grazie ad uno scambio che potrebbe accontentare tutte le parti in causa.

Mercato Napoli, arriva l’erede di Osimhen

Il dopo Osimhen rappresenta per i partenopei un aspetto da tenere in considerazione. Complice l’imminente rinnovo, con l’inserimento di una clausola, in estate ci sarà verosimilmente l’addio e non bisogna ripetere l’errore fatto con Kim.

Per questo motivo, stando a quanto raccontato da “Blastingnews“, gli azzurri si starebbero muovendo sulle tracce di Andrea Pinamonti. Il bomber del Sassuolo ha una valutazione di 15-20 milioni di euro e si tratta di un profilo giovane ed in linea con i parametri societari dei partenopei. Inoltre, attenzione all’ipotesi del prestito.

Napoli, per il dopo Osimhen occhi su Pinamonti: si pensa allo scambio

Classe 1999, dopo un inizio di stagione sontuoso nelle ultime giornate ha un po’ tirato il freno a mano, complice anche un calo generale del Sassuolo. Le qualità tecniche, balistiche e fisiche di Andrea Pinamonti sono fuori discussione e per questo motivo, a quanto pare, anche Meluso per il futuro del Napoli ci sta pensando con molta attenzione. Stando a quanto raccontato dal portale prima citato, una pedina di scambio potrebbe essere Alessio Zerbin. Costa, infatti, 5 milioni e potrebbe servire ad abbassare la richiesta che fanno i neroverdi per il loro bomber. Chiaramente si tratta di una pista per l’estate. Altro nome da tenere in considerazione, visto che potrebbe salutare il Galatasaray, è quello di Mauro Icardi. Attenzione, in tal senso, anche all’Inter.