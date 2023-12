Napoli, ora è bufera: è scoppiato il caso

Sono tante le cose che vanno per il verso sbagliato al Napoli, che si ritrova ben distante dal vivere i trionfali fasti della scorsa annata. E c’è un problema su tutti

Il Napoli sta viaggiando alla metà della velocità dello scorso campionato, che si concluse con la conquista dello scudetto ottenuto sul campo un mese prima della fine del torneo. Ma che, a conti fatti, era stato raggiunto già da gennaio in poi, dopo la netta superiorità mostrata su ogni campo dagli azzurri.

Nemmeno la fase di flessione vissuta in primavera aveva minato la certezza che presto il titolo sarebbe ritornato in città dopo trentatré anni dall’ultima volta.

Quest’anno però le cose sono diverse ed il Napoli ha scoperto di avere diverse situazioni avverse da affrontare e che deve cercare di risolvere quanto prima.

La scelta di Rudi Garcia come sostituto di Luciano Spalletti si è rivelata sbagliata, ma su questo il club poteva farci poco.

La figura principale individuata da Aurelio De Laurentiis era Luis Enrique, con l’ex ct della Spagna che però ha preferito dire di si al Paris-Saint Germain. E prima del francese ex Roma c’erano altri profili, come ad esempio Thiago Motta, che è riuscito ad issare il Bologna in zona Champions League.

Con Walter Mazzarri si è visto qualche miglioramento, ma i risultati continuano ad essere altalenanti.

Fa da parziale attenuante per l’allenatore livornese il fatto di essere arrivato in un momento in cui il calendario è risultato estremamente inclemente. Intanto c’è un problema urgente da sbrogliare.

Qualcosa non va infatti per quanto riguarda il rendimento di alcuni singoli, Khvicha Kvaratskhelia su tutti. Il talento georgiano non sbagliava niente o quasi, nella scorsa stagione. Invece adesso sotto porta si è divorato dei gol decisivi ed anche facili in più di una circostanza.

Napoli, perché Kvaratskhelia è più impreciso

I tifosi del Napoli subito pensano alle occasioni avute nel finale contro Empoli e Milan, oppure alla colossale possibilità di sbloccare il risultato in casa della Juventus già nel primo tempo, solo davanti a Szczesny. Sono cose che possono capitare, anche se viene da chiedersi come mai quest’anno il georgiano stia concludendo certe azioni più in maniera negativa che positiva.

L’andamento del talento venuto dall’Est Europa è buono, con 4 reti segnate e 5 assist compiuti (uno in Champions League). Ma si nota una certa fatica da parte di Kvaratskhelia, soprattutto ora che non ci sono dei terzini di spinta alle sue spalle.

Gli infortuni capitati nello stesso periodo a Mario Rui ed a Mathias Olivera hanno privato il binario sinistro del Napoli della necessaria spinta propulsiva. Con Natan o Juan Jesus come laterali mancini arretrati non abbiamo visto alcuna sovrapposizione.

Questo porta la squadra di Walter Mazzarri a preferire affondi prevalentemente dal lato destro, con il duo Di Lorenzo-Politano. Mentre a sinistra Kvaratskhelia, senza un supporto adeguato che possa agire in sinergia con lui, è costretto a correre di più, a spendere più energie ed a venire meno in precisione a lungo andare, nel corso di svolgimento del match.

Però l’errore con la Juve già nel primo tempo è frutto di qualcosa che probabilmente andrebbe sbloccato anche a livello mentale.

Ma niente paura: alla prima giocata decisiva e spettacolare, come lo furono i gol contro Monza, Sassuolo ed Atalanta nella trionfale annata passata, torneremo senz’altro a vedere il Kvaratskhelia di sempre.