Preferisce il Napoli al Real Madrid: la firma è vicinissima

Il giocatore preferisce il Napoli rispetto al Real Madrid e ormai la firma è veramente ad un passo. Tifosi partenopei al settimo cielo

Nell’ultima partita di campionato il Napoli ha perso uno a zero in casa della Juventus. Match deciso dal colpo di testa di Gatti nella ripresa e da una solidità difensiva, vero e proprio punto di forza dei bianconeri. Protagonista della sfida, anche se non è riuscito ad essere determinante, Victor Osimhen. Il centravanti aveva trovato il gol del pareggio sfruttando l’errore di Szczesny, ma la rete è stata annullata dalla posizione di fuorigioco dello stesso nigeriano.

Osimhen è da mesi nel mirino di diversi top club, tra cui il Real Madrid.

Le Merengues, dopo l’addio di Benzema, continuano a cercare un profilo di centravanti che possa andare a sostituire il francese. La squadra sta lottando per obiettivi importanti con Joselu unica vera prima punta di ruolo.

Manca il nome di spessore, quel giocatore in grado di scaldare la piazza. Tra gli obiettivi bisogna citare Mbappé, Haaland e proprio l’attaccante del Napoli.

Osimhen è valutato intorno ai 120 milioni di euro. Cifra importante, che tuttavia sembra non essere sufficiente per portarlo via dal prato del Maradona.

Osimhen, no al Real Madrid: vicino il rinnovo

Come riportato da elnacional, il Real Madrid sembra dover rinunciare ad Osimhen con l’attaccante pronto a firmare il rinnovo di contratto con il Napoli. A confermare la notizia lo stesso De Laurentiis che ha sottolineato “Stiamo per firmare il contratto lasciato in sospeso la scorsa estate“. Una notizia di un peso specifico notevole, anche perché resistere alle avances di un club come il Real non è per niente semplice.

Qualora il rinnovo dovesse concretizzarsi, il Napoli blinderebbe un pilastro fondamentale della sua rosa. Osimhen rappresenterebbe un punto importante da cui ripartire per una squadra che sta vivendo una stagione complicata (visti gli ultimi risultati) ma decisa a costruire, in futuro, un progetto che possa regalare diverse soddisfazioni sia a livello nazionale sia in ambito europeo. La società partenopea vuole organizzare il futuro e vuole farlo con Osimhen in prima linea.

Al di là del Real Madrid, va detto, ci sono altre super big europee che potrebbero far vacillare il Napoli e il nigeriano, vedi il Chelsea e il Manchester United. Entrambe hanno un potenziale economico tale da riuscire a soddisfare appieno le richieste di De Laurentiis garantendo all’ex Lille un mega contratto. Staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi mesi, in particolare alla fine di questa stagione.