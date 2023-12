De Laurentiis ha scelto: il nuovo allenatore arriva dall’estero

Il Napoli targato Aurelio De Laurentiis avrebbe individuato l’allenatore giusto per la panchina azzurra: scelta fatta, ecco di chi si tratta

Adesso l’importante è tornare immediatamente alla vittoria. Walter Mazzarri è subentrato a Rudi Garcia in un momento estremamente complicato, perché il calendario in questo periodo di certo non aiuta. Il tecnico toscano è partito col piede giusto, mettendo a referto un successo di misura sul campo dell’Atalanta. Ma poi è arrivata la batosta subita per mano dell’Inter, seguita da un ulteriore ko all’Allianz Stadium contro la Juventus.

Nel mezzo anche la sconfitta col Real Madrid. Aurelio De Laurentiis e i tifosi del Napoli sperano che Mazzarri riesca quantomeno a raddrizzare la barca, perché andando avanti di questo passo gli azzurri rischierebbero seriamente di non qualificarsi in Champions League.

Si tratterebbe di un fallimento di proporzioni gigantesche, considerando che soltanto qualche mese fa Victor Osimhen e compagni si sono resi protagonisti di un trionfo a dir poco indimenticabile. Nel calcio bisogna accettare che non si può vincere sempre, ma allo stesso tempo non è assolutamente accettabile un simile rendimento da parte dei campioni d’Italia in carica.

La strada ora è decisamente in salita, col Napoli scivolato addirittura al sesto posto della classifica di Serie A. Necessario risalire la china, mettendo a referto nuovi successi. In questo modo si alzerebbe l’asticella dell’ottimismo e il team probabilmente girerebbe meglio. Mazzarri è chiamato a ridare entusiasmo e idee ad un gruppo che dà l’impressione di essersi quasi svuotato.

L’ambiente ha fiducia nel tecnico ex Cagliari, che in passato ha lasciato un buon ricordo. Ad ogni modo, a meno di sorprese la panchina da giugno in avanti verrà affidata ad un altro allenatore. Difatti, affidare la panchina al mister classe ’61 è stata una soluzione temporanea, perché Antonio Conte ha rifiutato la proposta avanzata dal patron De Laurentiis.

Napoli, post Mazzarri: prende quota l’ipotesi Farioli

A tal proposito, non è da escludere che la pista Conte possa riaccendersi nei mesi a venire, ma l’ex Juventus non è l’unico profilo che stuzzica la fantasia del club partenopeo. Il riferimento, entrando più nello specifico, è a Francesco Farioli, ossia l’allenatore italiano che siede sulla panchina del sorprendente Nizza.

La compagine francese sta tenendo testa al Paris Saint Germain di Kylian Mbappe in Ligue 1. Farioli è giovanissimo, lo scorso 10 aprile ha compiuto 34 anni. Diversi calciatori professionisti sono più grandi di lui eppure l’ex Fatih Karagumruk dimostra con i fatti di avere una personalità forte e delle competenze tattiche fuori dal comune.

Farioli a quanto pare sa trasmettere nel migliore dei modi le sue idee calcistiche, ma ovviamente dovrebbe sperimentare il suo lavoro in un contesto più prestigioso. Questa chance potrebbe dargliela proprio il Napoli. Insomma, pista da monitorare.