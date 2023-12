De Laurentiis umiliato: lo juventino lo prende in giro

Dopo la sconfitta di venerdì scorso del suo Napoli contro la Juve, Aurelio De Laurentiis ha ricevuto degli sfottò da uno tifoso bianconero

Almeno fino a questo momento, il Napoli è la grande delusione di questo campionato. Gli azzurri sono passati in pochi mesi dal successo storico dello Scudetto alla caduta libera di queste ultime settimane. Dopo l’esonero di Rudi Garcia, infatti, Aurelio De Laurentiis ha richiamato sulla panchina azzurra Walter Mazzarri che, però, ha avuto di fronte a sé subito un calendario proibitivo.

Dopo il successo rimediato al debutto contro l’Atalanta di Gasperini, il Napoli ha collezionato ben tre sconfitte consecutive: Real Madrid in Champions League, Inter e Juventus in campionato.

Grazie a questa sconfitta, di fatto, il Napoli è crollato in classifica, uscendo dalla zona Champions League.

Il più criticato dai tifosi azzurri per questi risultati così scadenti è, ovviamente, Aurelio De Laurentiis, reo di aver sottovalutato l’addio di due profili cardini dello Scudetto dell’anno scorso come Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli.

Oltre a rimproveri dei propri sostenitori, il massimo dirigente del club azzurro deve registrare anche una ‘presa in giro’ nei suoi confronti da parte di un noto tifoso juventino.

Juve-Napoli, che frecciata di Zampini a De Laurentiis: “Vittoria utile per provare ad interrompere la striscia di scudetti onesti altrui”

Maurizio Zampini, dopo la vittoria della squadra di Allegri contro il Napoli, ha lanciato questa ‘frecciata’ ad Aurelio De Laurentiis: “Successo fondamentale per la classifica e utile per provare ad interrompere la striscia di scudetti onesti altrui”. Con questo tweet, di fatto, il noto tifoso juventino fa riferimento alle parole del presidente azzurro nei giorni scorsi.

Nel corso della cerimonia di consegna della cittadinanza onoraria della città di Napoli a Luciano Spalletti, De Laurentiis aveva rilasciato queste parole: “Vogliamo che un’esperienza del genere sia ripetibile, ma non si può vincere sempre, se non con gli imbrogli. Ci vogliono delle condizioni per vincere che siano sempre delle stesse”.

Al netto di queste polemiche, De Laurentiis è al lavoro per cercare di salvare una stagione che resta ancora lunga. Il suo Napoli non può permettersi di non accedere all’edizione dell’anno prossimo della Champions League, anche perché sarà la prima con il nuovo ricchissimo format. Staremo a vedere se la squadra riuscirà a svoltare o meno nelle ultime partite dell’anno.