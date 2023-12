Marialuisa fa sognare: gli occhi cadono proprio lì

Sontuosa, elegante, mai volgare: Marialuisa Jacobelli è una vera e propria principessa. Bellissima come la Luna piena d’estate, e che curve…

Marialuisa Jacobelli è sempre più bella. La giornalista sportiva ed autrice di libri (ne ha dato alle stampe uno, nel quale tratta il delicato ed urgente tema della violenza sulle donne, ormai diverso tempo fa parlando della brutta esperienza vissuta con un suo ex fidanzato) è ogni volta incantevole oltre ogni dire.

Figlia del noto giornalista sportivo Xavier Jacobelli, in passato alla direzione di Tuttosport, QS e di altre testate a tema sport (e tante volte lo abbiamo visto anche in televisione) la splendida Marialuisa Jacobelli dimostra così di avere ben altre credenziali oltre quelle che fanno riferimento al suo aspetto fisico.

Va detto però che se si è belle, bellissime, di più, proprio come è lei, forse tutto diventa più facile. Così come più facile diviene anche il fare certe allusioni. Ed invece no: Marialuisa Jacobelli non ha mai avuto bisogno di fare gli occhi dolci né di sfruttare il suo cognome ed il ruolo del suo papà per avere delle corsie preferenziali.

Se lei ha lavorato a SportItalia, a Sky Sport ed ora a SportMediaset è perché nei suoi quasi 32 anni di vita Marialuisa ha studiato molto, si è preparata, si è tenuta sempre aggiornata ed ora è in televisione, a fare uno dei lavori più belli che ci siano.

Marialuisa Jacobelli, semplicemente la più bella di Instagram

Se però parliamo di bellezza davvero non ci possiamo esigere dall’elogiarla ancora una volta. Sul serio parliamo di una delle donne più belle che ci siano in tutto l’universo. E le pose che lei ci concede sul suo profilo personale Instagram sono di quelle che fanno sognare ognuno delle sue migliaia e migliaia di follower.

Chi non vorrebbe stare accanto a lei in ogni momento della giornata? Per accompagnarla dal parrucchiere, a fare la spesa, per portarla fuori a cena, farle tanti regali e dedicarle lettere d’amore. E per farla ridere sempre, farla sentire importante e desiderata ed evitare che si annoi.

In tre righi abbiamo descritto come si tratta una donna e che cosa occorre fare per potere avere una relazione longeva, stabile e felice. E per quanto la Jacobelli sia una gioia per gli occhi, ogni altra donna può essere bella come lei. Anche per merito degli uomini.

E siamo certi che Marialuisa approverebbe. Lei che si mostra in una posa seria, con l’obiettivo rivolto fuori camera, con indosso un vestito nero che concede anche qualcosa all’immaginazione, vorrebbe che ogni uomo fosse gentile e premuroso con le donne. E che non ci sia più il bisogno di dovere scrivere un altro libro in proposito.