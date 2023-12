Mercato: i portieri non convincono, colpo a zero

Il ruolo dei portieri è sempre estremamente delicato, dal momento che ogni errore corrisponde quasi sempre ad un gol subito. E ad una partita che può cambiare indirizzo. Un club, in tal senso, dal momento che gli estremi difensori non convincono, corre ai ripari. Arriva, infatti, il colpo a parametro zero.

L’estremo difensore è gravato sulle spalle molto spesso da enormi responsabilità. Oltre a dover parare ed, ormai, a far partire l’azione con la proverbiale costruzione dal basso, ha l’obbligo di anche di guidare la linea. Ed, inoltre, di trasmettere sicurezza a tutto il reparto arretrato. Quando ciò non accade, la situazione può precipitare per un club. Per questo motivo, visto le tante critiche ricevute dai portieri nel corso di questi primi mesi dell’annata in corso, una società è pronta a correre ai ripari. Arriva in tal senso il colpo a parametro zero che può davvero far felici i tifosi.

I portieri danno poche garanzie, arriva il colpo a zero

Come è noto a tutti, il mercato degli svincolati è sempre aperto e rappresenta per tanti club la soluzione ideale per correggere il tiro a stagione in corso. Così una società ha deciso di intervenire per l’estremo difensore con un colpo a zero a dir poco intrigante.

Per questo motivo, stando a quanto raccontato dal “Daily Express“, il Newcastle sta facendo sul serio per assicurarsi le prestazioni di David De Gea. Il portiere, rimasto senza contratto dopo l’avventura al Manchester United, sarebbe ben lieto di iniziare questa avventura e la strada, in tal senso, sembra in discesa. Decisivo, in tal senso, l’infortunio occorso al portiere titolare Pope, già oggetto però di diverse critiche. Non convincono, poi, sul lungo le alternative a disposizione.

De Gea colpo a parametro zero: ci pensa il Newcastle

Dopo l’ultima avventura al Manchester United, che è stata di alto profilo nonostante le tante critiche ricevute, nessuno si aspettava di trovare il nome di David De Gea tra gli svincolati. Addirittura fino al mese di dicembre. Adesso, però, questa sua situazione di incertezza pare che stia per volgere al termine. Il Newcastle, a quanto pare, sembra essere intenzionato a fare sul serio dal momento che l’infortunio di Pope ha fatto precipitare una situazione delicata. Già da tempo, infatti, la porta dei Magpies è al centro di critiche per le troppe incertezze.