Mercato Napoli, Rrahmani traballa: pronto un top in difesa

Il Napoli interverrà sul mercato per rinforzare la rosa e sul banco degli imputati per la pessima stagione è finito anche Amir Rrahmani

Il Napoli sta vivendo una stagione molto complicata. La distanza dal primo posto è sempre più ampia ogni giornata che passa e l’allontanamento di Rudi Garcia ha dato prova degli errori di Aurelio De Laurentiis commessi la scorsa estate. Anche il mercato, condotto da Micheli e Meluso, non ha portato dei benefici.

Per questo il presidente del club azzurro vuole rinforzare la rosa oggi allenata da Walter Mazzarri. Sul banco degli imputati, dopo le brutte prestazioni, è finito Amir Rrahmani.

Dopo alcuni problemi fisici, il centrale ha iniziato di nuovo a giocare con continuità, ma le sue prestazioni di basso livello stanno iniziando a preoccupare il Napoli. In questa stagione ha collezionato 14 presenze tra Serie A e Champions League, per un totale di 1.138′.

È colui che guida la difesa dopo l’addio di Kim, però il Napoli sta valutando un altro profilo molto importante per rinforzare la rosa e, automaticamente, sostituire lo stesso Rrahmani. Non sarà semplice, perché soltanto lo scorso marzo è arrivato il rinnovo fino al 2027, però molto dipenderà dalle prossime prestazioni del difensore kosovaro.

Napoli, si punta Simakan per la difesa

Rrahmani è stato fondamentale per la conquista dello Scudetto con Luciano Spalletti. Ma con Garcia prima e Mazzarri poi sta avendo delle difficoltà, tanto che si è fatto sovrastare in più di un’occasione. Come per esempio da Giroud contro il Milan e da Lookman con l’Atalanta, senza dimenticare il gol di Gatti lo scorso venerdì con la Juventus. Motivi che inducono il Napoli a valutare l’acquisto di Mohamed Simakan dal Lipsia.

Simakan si sta dimostrando un ottimo centrale destro, tant’è che il Lipsia lo valuta almeno 40 milioni di euro. La spesa onerosa per sostituire Kim la scorsa estate non è stata fatta. Il Napoli ha scelto di puntare su un colpo low cost come Natan e adesso sta pensando di tornare sui suoi passi.

Sarà molto interessante capire come effettivamente si muoverà il Napoli a gennaio. Perché oltre a un difensore, il club partenopeo è intenzionato a prendere anche un centrocampista fisico in grado di sostituire Anguissa, che partirà con il suo Camerun per la Coppa d’Africa. E poi sarà tempo di rinnovi, con Osimhen e Zielinski che non hanno ancora trovato l’accordo con De Laurentiis e potrebbero seriamente andar via.