Napoli, De Laurentiis beffa Giuntoli: fregato sul tempo

Il presidente azzurro pronto a fare un dispetto al suo ex ds: il Napoli brucia la concorrenza della Juve per un giocatore di stampo internazionale

Il Napoli è alla ricerca di almeno un centrocampista da acquistare già nel mese di gennaio. L’intervento in sede di calciomercato si rende necessario alla luce della già annunciata assenza di Frank Zambo Anguissa da metà mese in poi.

La Coppa d’Africa terrà il 28enne del Camerun lontano per almeno due settimane, nella peggiore delle ipotesi anche per un mese intero nel caso in cui i Leoni Indomabili dovessero arrivare in finale. La stessa cosa vale anche per Victor Osimhen con la sua Nigeria.

Le date della competizione vanno dal 14 gennaio all’11 febbraio prossimi. Il Napoli in attacco però è coperto in quanto a centravanti, con Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone sui quali si può fare affidamento. In mediana invece sarà necessario puntellare il reparto con un nuovo acquisto.

I nomi fatti in orbita azzurra in tal senso sono diversi. In particolare c’è una specifica zona nella quale l’interesse del settore scouting azzurro si sta concentrando. I profili che avrebbero attirato le attenzioni del club presieduto da Aurelio De Laurentiis sono davvero molto allettanti. Ed ora si aggiunge un altro nome da un top club europeo.

Calciomercato Napoli, si punta ad un centrocampista del Tottenham

Ai campani sono stati accostati due titolari dell’Under 21 della Danimarca, Maurits Kjærgaard ed Albert Grønbæk, di rispettivamente 20 e 22 anni. Il primo è anche capitano della selezione dei giovani biancorossi. A loro però si aggiunge un elemento più esperto e che sarebbe finito anche sul taccuino di Cristiano Giuntoli per la Juventus.

Si tratta di Pierre-Emile Højbjerg, 28enne mediano alto 1,85 cm che garantisce spessore e solidità al reparto nevralgico del campo. Højbjerg è un ottimo frangiflutti capace di dare una mano importante soprattutt in fase di interdizione.

Attualmente milita nelle fila del Tottenham, con il quale ha un contratto in scadenza a giugno del 2025. Højbjerg ha racimolato tante presenze stagionali in Premier League fino ad oggi ma solo due da titolare. Questo potrebbe spingerlo a cambiare aria e ad accettare la sfida di cimentarsi con il calcio italiano.

Juve e Napoli potrebbero entrare in competizione per il giocatore, che ha comunque un ingaggio non proprio basso.

Si parla di poco più di 3 milioni di euro netti all’anno, all’incirca. Cifre che sono comunque accessibili per le casse di entrambi i club.

Gli Spurs però lo venderebbero solamente per almeno 30 milioni di euro. C’è da dire che il Napoli può vantare un buon rapporto con il Tottenham in virtù dell’affare Ndombele dell’anno scorso. Affare che però venne concretizzato proprio da Giuntoli.

Le indiscrezioni comunque riferiscono di un presunto vantaggio degli azzurri nei confronti dei bianconeri per aggiudicarsi i servigi di Højbjerg.