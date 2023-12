Svolta Osimhen: incontro con l’agente, l’hanno convinto

Victor Osimhen continua ad essere al centro di voci di calciomercato. Un club è pronto ad incontrare l’agente per arrivare alla firma. Le ultime.

Pallone d’Oro africano, gol con il Braga ed ora un incontro per definire il suo futuro. Sono ore decisive per Victor Osimhen, che sembra essersi ripreso la scena dopo un periodo non assolutamente facili.

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, nella giornata odierna l’agente di Osimhen dovrebbe incontrare un club per capire la fattibilità dell’operazione. L’obiettivo è quello di provare a trovare un principio di accordo, ma la strada è lunga e per questo motivo non possiamo escludere nulla.

Calciomercato: incontro con l’agente di Osimhen, i dettagli

Il futuro di Osimhen è ancora tutto da scrivere. Da mesi ormai vi parliamo di interesse da parte di molte squadre estere, ma fino a questo momento il Napoli ha sempre chiuso la porta o sparato alto dal punto di vista economico. Ora la situazione potrebbe cambiare considerando che sono previste novità a breve. La speranza è quella di risolvere il tutto in davvero poco tempo per consentire al calciatore di affrontare con maggiore serenità la seconda parte di campionato, ma ancora tutto può succedere.

Stando alle ultime indiscrezioni, il Napoli nella giornata odierna dovrebbe incontrare l’agente di Osimhen per accelerare sul rinnovo. L’obiettivo di ADL è quello di chiudere prima dell’inizio della sessione invernale di calciomercato, ma alcuni dettagli devono essere stabiliti e per questo motivo non si può escludere nulla almeno fino a quando non si ha la fumata bianca.

De Laurentiis ormai da tempo lo dà per fatto. Ma la firma non c’è e i tifosi temono qualche frenata improvvisa. Vedremo cosa succederà nella giornata odierna e se alla fine si arriverà alla tanto attesa fumata bianca. Di certo il gol contro il Braga conferma l’importanza del calciatore nell’undici partenopeo.

Mercato: il Napoli spinge per il rinnovo di Osimhen

Il Napoli spinge per il rinnovo di Osimhen. L’incontro è previsto nella giornata odierna e si proverà a chiudere per spegnere le voci di una possibile partenza. Naturalmente anche il rinnovo non porterà ad una permanenza certa, ma sicuramente aumenterà le speranze di vedere il calciatore ancora una stagione con la maglia partenopea.