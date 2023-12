Osimhen, rinnovo e addio: il Napoli ha già trovato il nuovo centravanti

Il Napoli potrebbe cambiare centravanti. Possibile rinnovo e addio per Osimhen con la società che già avrebbe individuato il sostituto

La cura Mazzarri, da quando la società ha deciso di riportare il tecnico alla guida del Napoli, non sta dando i frutti sperati. Fino ad ora infatti è stata vinta una sola partita, in casa dell’Atalanta. Il calendario non è stato sicuramente amico dei campioni d’Italia ma il cambio di passo tanto atteso non è ancora arrivato. La speranza è che nelle prossime giornate la squadra possa iniziare a risalire una classifica non in linea con le aspettative di inizio stagione.

Uno dei giocatori in grado di trascinare il Napoli è Osimhen: l’attaccante ha dimostrato (anche nel match contro la Juventus) di essere fondamentale per il modulo di Mazzarri. Il classe 1998, fino a questo momento, ha realizzato sei gol e due assist tra tutte le competizioni e, considerando le partite saltate per infortunio, è un rendimento decisamente positivo.

Il problema, per la società, è l’imminente arrivo della Coppa d’Africa che impedirà al Napoli di poter contare su Osimhen. L’attaccante va in scadenza nel 2025 ma la società è decisa a rinnovargli il contratto. Una mossa che potrebbe cambiare il futuro del giocatore.

Non è escluso infatti che nella prossima sessione estiva di mercato il centravanti possa lasciare il club. Sono diverse le big a dover rinforzare il proprio reparto offensivo e tra queste troviamo il Real Madrid alla ricerca del sostituto di Benzema.

L’eventuale cessione di Osimhen porterebbe nelle casse del club partenopeo una cifra decisamente importante (superiore ai 100 milioni) da poter reinvestire sul mercato. Da questo punto di vista, la dirigenza sembra aver già trovato il nuovo centravanti.

Napoli, piace Boniface: è lui il post Osimhen

Tra le sorprese di questa stagione non possiamo non menzionare il Leverkusen, primo in Bundesliga con undici vittorie e tre pareggi e la voglia di essere protagonista sia in campionato sia nelle coppe. Tra i giocatori più importanti del club dobbiamo menzionare Victor Boniface, classe 2000 e autore fino a questo momento di 14 gol e 7 assist tra tutte le competizioni.

Numeri veramente importanti per una prima punta dalle ottime qualità tecniche e dal fisico imponente. Il Napoli lo segue con particolare interesse e sembra volerlo al posto di Osimhen. Trattativa per nulla semplice: Boniface ha il contratto in scadenza nel 2028 e una valutazione, di 40 milioni di euro ma la sensazione è che il Leverkusen possa chiedere molto di più per lasciarlo partire.