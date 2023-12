Serie A: frattura al setto nasale per il bomber, i tempi di recupero

Brutte notizie per quanto riguarda il bomber di un club di Serie A. Sono stati svelati i tempi di recupero del giocatore. Ecco quando rientrerà in campo.

La Serie A si avvicina al suo forcing finale per chiudere nel migliore dei modi il girone di andata e per un club dall’infermeria non arrivano assolutamente delle buone notizie.

Secondo le ultime informazioni, il bomber si è sottoposto ad un intervento chirurgico per ridurre la frattura al setto nasale e i suoi tempi di recupero rischiano di essere leggermente più lunghi del previsto. Un quadro più chiaro lo si avrà sicuramente nei prossimi giorni visto che per il momento non si hanno certezze.

Serie A: tegola per il tecnico, stop improvviso

L’infortunio sembrava essere meno grave del previsto, ma gli accertamenti hanno confermato la fattura e di certo non è assolutamente una buona notizia per il tecnico. Sono in corso tutte le riflessioni del caso sui tempi di recupero. L’obiettivo è sicuramente quello di non rischiare praticamente nulla visto che siamo entrati in un periodo decisivo e sbagliare in questo momento potrebbe essere molto grave. Di certo la speranza del tecnico è quella di riaverlo a disposizione il prima possibile per affrontare nel migliore dei modi il finale di anno.

Come riportato dall’Unione Sarda, Lapadula ha rimediato una frattura al setto nasale e si è sottoposto ad un intervento chirurgico per ridurla. Ora per lui qualche giorno di riposo e poi il ritorno in campo con la mascherina. A questo punto la sua presenza contro il Napoli sembra essere a forte rischio.

Vista l’importanza del calciatore, Ranieri spera in un suo recupero, ma sembra essere tutto molto complicato e per questo motivo bisognerà attendere i prossimi giorni per avere un quadro sicuramente molto più chiaro su quando si potrà rivedere il calciatore in campo.

Infortunio Lapadula: i tempi di recupero

Sono in corso tutte le riflessioni del caso sui tempi di recupero di Lapadula. Di certo rientrerà per il match prima di Natale, da valutare la sua presenza contro il Napoli. La speranza di Ranieri è quella di poterlo avere in panchina considerando anche l’importanza del calciatore. Ma la strada è ancora molto lunga e i dubbi saranno sciolti solamente a ridosso della partita di sabato.