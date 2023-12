Tridente con Osimhen e Kvaratskhelia: super colpo Napoli

Il Napoli vuole regalare ai tifosi un colpo da sogno: nel mirino un attaccante per formare un super tridente con Osimhen e Kvaratskhelia

Rivoluzione Napoli. Dopo tanti errori e un mercato pieno di rimpianti, De Laurentiis vuole voltare pagina. E vuole farlo, possibilmente, già da gennaio, per non rischiare di farsi sfuggire un posto in quella super Champions che fa gola a tutti i club italiani. Per questo motivo avrebbe deciso di regalare a Mazzarri e ai tifosi un super colpo, un top player in grado di creare con Kvaratskhelia e Osimhen un tridente spaventoso.

In un momento di profonda crisi per il suo Napoli, soprattutto a livello di risultati, il presidente ha scelto d’intervenire sul calciomercato, ma non puntando su quel rinforzo in difesa o a centrocampo da molti invocato.

Il problema degli azzurri, nelle ultime gare, non è stato infatti solo l’atteggiamento difensivo, ma anche una mancata incisività in attacco.

Proprio per questo motivo, nonostante il buon rendimento fin qui di Politano, De Laurentiis avrebbe scelto di investire su un ruolo rimasto scoperto la scorsa estate, dal momento che Lindstrom non si è rivelato per ora in grado di trasformarsi in una valida alternativa per l’attaccante ex Sassuolo e Inter.

E nel mirino della dirigenza azzurra per risolvere questo problema sarebbe finito un top player diventato nelle ultime settimane un vero e proprio esubero di uno dei club più prestigiosi al mondo.

Le indiscrezioni che accendono la fantasia dei tifosi azzurri arrivano dalla Spagna. C’è un giocatore, in particolare, che starebbe diventando un ero e proprio caso al Barcellona e più in generale nella Liga: Ferran Torres. Secondo quanto riferito da Fichajes.net, l’ex Manchester City vorrebbe collezionare più minuti, per non rischiare di perdere il proprio posto nella Spagna in vista di Euro 2024.

Tridente da sogno con Kvara e Osimhen: l’idea del Napoli per infiammare i tifosi

Le 20 presenze fin qui in tutte le competizioni, condite da 5 gol e 3 assist, non bastano all’ala destra spagnola. A livello di impiego non ha infatti ancora raggiunto i 1000 minuti, e con la concorrenza in aumento, a causa dell’arrivo di Vitor Roque, lo spazio per lui potrebbe ridursi ancora. Per questo motivo l’entourage del calciatore si starebbe guardando attorno alla ricerca di un club che possa permettere a Ferran di giocare con maggior continuità almeno nei prossimi mesi.

Tra le destinazioni possibili, secondo la stampa spagnola, oltre al solito Newcastle, soprattutto in caso di permanenza in Europa, o all’Atlético Madrid di Simeone, ci sarebbe anche il Napoli di De Laurentiis. Per regalare un rinforzo in attacco a Mazzarri, De Laurentiis starebbe infatti preparando un colpo solitamente fuori dai parametri azzurri.

Resta da capire la formula. L’ex Manchester City viene infatti valutato non meno di 30 milioni, e soprattutto è legato al Barcellona da un contratto da circa 6 milioni di euro a stagione. Decisamente troppi per il Napoli, che potrebbe valutare un’operazione in prestito con diritto di riscatto, per mettere alla prova il calciatore almeno nei primi mesi.

Una formula decisamente atipica per le abitudini di De Laurentiis, ma che sembra in questo momento l’unica in grado davvero di far concretizzare un affare tanto affascinante quanto all’apparenza irrealizzabile.