Zielinski-Inter e colpo da 18 milioni: il Napoli ‘brucia’ la Juve

Il Napoli avrebbe già individuato il sostituto di Zielinski qualora il polacco non rinnovasse il contratto in scadenza a giugno. Ecco tutti i dettagli

Una stagione da campioni d’Italia che non sta andando secondo le aspettative. Il Napoli sta attraversando un momento non semplicissimo e nemmeno il cambio in panchina sta dando i frutti sperati. In attesa di una risposta sul campo, la società deve pensare a futuro.

Tra i giocatori in bilico c’è Zielinski, ancora con il contratto in scadenza il prossimo trenta giugno. Al momento il rinnovo non sembra per nulla certo.

Il Napoli rischia così di perdere il classe 1994 a parametro zero, con diverse squadre interessate al ragazzo. Tra queste l’Inter, pronta ad aumentare il tasso tecnico del proprio centrocampo. È chiaro che l’eventuale addio di Zielinski obbligherebbe la società ad intervenire sul mercato per rinforzare la rosa.

Lewis Ferguson sembra essere l’obiettivo principale del Napoli.

Le prestazioni del centrocampista non sono passate inosservate con il ventiquattrenne tra i punti fermi del Bologna.

I rossoblù stanno vivendo una stagione di alto profilo e un giocatore con le caratteristiche dello scozzese può fornire un contributo determinante. Parliamo di un profilo forte fisicamente, abile nel gioco aereo e con la possibilità di essere impiegato in diverse zone del campo.

Lo scozzese può essere impiegato sia come centrale sia come mezzala offensiva ma, in casi di emergenza., anche da trequartista alle spalle del centravanti. In questa stagione, tra tutte le competizioni, ha disputato 3 gol e 4 assist confermando quanto sia fondamentale nel sistema di gioco di Thiago Motta.

Napoli, piace Ferguson: ecco la possibile offerta

Una stagione importante per il Bologna e gli interpreti della rosa rossoblù. Giocatori come Ferguson possono, al termine del campionato, fare il definitivo salto di qualità. Il Napoli ci sta pensando e la possibile offerta potrebbe essere di 18 milioni di euro anche se il prezzo del classe 1999 potrebbe lievitare qualora dovesse continuare su questa strada.

Non c’è solo il Napoli su Ferguson: il centrocampista piace anche alla Juventus che deve rinforzare il reparto di centrocampo dove la coperta rischia di essere troppo corta. Tra azzurri e bianconeri, però, non possiamo dimenticare un Bologna deciso a vivere una stagione da protagonista sia in campionato sia in coppa Italia. Gli emiliani stanno dimostrando di poter lottare per un posto nella prossima Conference League e non è da escludere il tentativo di tenere Ferguson che, ricordiamo, ha un contratto fino al 2027 con l’opzione per il 2028.