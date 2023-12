De Laurentiis disperato: 12 milioni per ‘toglierlo’ alla Juve

Il patron del Napoli potrebbe rendersi protagonista di un tentativo disperato nel calciomercato di gennaio: ecco la mossa anti-Juventus

In casa Napoli non mancano delle questioni spinose da risolvere il più in fretta possibile. Ad esempio, continua a tenere banco il futuro di Victor Osimhen, che sembra destinato ad abbandonare la nave azzurra al termine della stagione in corso. O addirittura a gennaio… E la stessa sorte potrebbe capitare anche ad un altro protagonista della compagine partenopea.

Il riferimento, entrando più nello specifico, è a Piotr Zielinski, il quale come noto presenta un contratto in scadenza il 30 giugno del 2024.

Ad oggi le parti in causa non hanno ancora raggiunto un’intesa per il rinnovo dell’accordo scritto e non è detto che ciò accadrà. Già durante la scorsa estate il centrocampista polacco è stato molto vicino a lasciare Napoli ed intraprendere una nuova avventura calcistica altrove.

Non è da escludere che la separazione sia stata soltanto rimandata. In tal senso, le prossime settimane saranno decisive. In questo mese andrà in scena l’incontro con l’agente della mezz’ala ex Udinese, per capire se ci sono le condizioni per proseguire insieme. La permanenza del classe ’94 in quel di Castel Volturno è tutt’altro che scontata.

L’addio di Zielinski a parametro zero è un’ipotesi da tenere fortemente in considerazione, anche se Aurelio De Laurentiis potrebbe rendersi protagonista di un tentativo disperato nel corso del calciomercato di gennaio.

Se il polacco non dovesse prolungare il proprio contratto, il numero uno del club campano lo offrirebbe in Premier League (in particolare Liverpool e Aston Villa), avanzando una richiesta di 12 milioni di euro.

Inoltre, De Laurentiis proporrebbe il cartellino di Zielinski pure ai club che militano in Arabia Saudita, destinazione rifiutata dal calciatore 29enne qualche mese fa. Insomma, la dirigenza del Napoli intende provare in tutti i modi a non lasciar andare a zero il 20 azzurro.

Altra precisazione: De Laurentiis desidera ovviamente evitare che il centrocampista di origini polacche si trasferisca gratis alla Juventus, all’Inter o alla Roma. Va detto, comunque, che Zielinski è molto legato al club campano, di conseguenza difficilmente accetterebbe di indossare la maglia di una rivale italiana del Napoli.

Più probabile, dunque, un passaggio all’estero, ma in ambito di calciomercato le sorprese sono dietro l’angolo. Non resta che attendere ulteriori sviluppi per avere un quadro più chiaro della situazione. Il prossimo confronto col procuratore dell’ex Udinese sarà determinante.

Dopo la conquista dello Scudetto, l’asticella della motivazione per forza di cose si è abbassata un bel po’. Forse sia al Napoli che a Zielinski farebbe bene un cambiamento arrivati a questo punto. Il tempo, come sempre, darà i suoi verdetti.