Erede Zielinski: il Napoli lo strappa alle big del nord

Il futuro di Zielinski resta in bilico, ma il Napoli è pronto a muoversi con forza per strappare un altro calciatore alle big del nord: è lui l’erede

Il percorso del Napoli nell’attuale Serie A è decisamente diverso da quello dello scorso anno. D’altronde i partenopei hanno dominato il campionato passato, ipotecando già a primavera il terzo scudetto, ora invece sono parecchio lontano dalla vetta al giro di boa invernale e dopo aver perso gli scontri diretti contro Inter e Juve.

Il calciomercato dirà tanto sul percorso dei campani, se non a gennaio, sicuramente per quanto potrebbe succedere nei mesi successivi. Molto ruota attorno al centrocampo e al nome di Piotr Zielinski.

La mezzala polacca ha rifiutato il pressing e i soldi dell’Arabia Saudita la scorsa estate pur di restare al Napoli, anche per ragioni personali. Il suo contratto, però, non è stato ancora rinnovato ed è in scadenza al termine della stagione, per cui il tempo stringe e tra qualche settimana il calciatore potrà accordarsi con nuovi club a parametro zero.

Su di lui Inter e Juve hanno posto il mirino da tempo, attratte dall’idea di rinforzare quella zona di campo con un profilo già pronto in Serie A, di livello internazionale, e soprattutto dai costi decisamente bassi. La priorità resta il prolungamento con gli azzurri, anche per questioni di cuore, ma Aurelio De Laurentiis è pronto a cautelarsi con un erede che sa di vendetta nei confronti delle rivali.

Il Napoli punta Samardzic: è lui l’erede di Zielinski

Un altro centrocampista di grande qualità, e che si sta prendendo i palcoscenici in Italia e anche sul calciomercato, è certamente Lazar Samardzic. Il serbo è stato a un passo dall’Inter, prima che il padre cambiasse le carte in tavola e facesse saltare la trattativa.

Ora piace tanto alla Juve, che per lui sta programmando un investimento importante in estate o comunque è sicuramente nella lista dei preferiti di Allegri e Giuntoli. In ogni caso, il Napoli è pronto a entrare a piè pari nella corsa alla mezzala.

Se alla fine arrivasse l’accordo per il rinnovo di Zielinski, è lui il prescelto di De Laurentiis per rilevare il suo posto a centrocampo, con decisamente più anni di carriera davanti. Per anticipare la Juve, e chissà anche il possibile ritorno dell’Inter, servirà un investimento da 25-30 milioni, ma non spaventa gli azzurri.