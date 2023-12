Gaetano e 20 milioni: De Laurentiis ‘scippa’ Juve e Inter

Il presidente De Laurentiis è pronto a piazzare un colpo importante. Serviranno venti milioni di euro ed una contropartita, ma la trattativa può andare in porto

La stagione del Napoli non sta soddisfacendo i tifosi, ma nemmeno il club. Le ambizioni della società erano quelle di ripetere la grande annata che ha portato gli azzurri a vincere lo scudetto, ma sono stati commessi troppi errori.

L’addio di Giuntoli e la decisione di non scegliere un erede all’altezza ha causato una serie di problematiche che si sono trascinate per tutta la campagna acquisti. La partenza di Luciano Spalletti ha fatto il resto.

Il Napoli non ha mai dato la sensazione di agire sul mercato da campione d’Italia e la confusione ha regnato sovrana fino ad ora.

In futuro bisogna assolutamente cambiare passo ed è molto probabile che Aurelio De Laurentiis abbia fatto tesoro degli errori commessi negli ultimi sei mesi.

Proprio per questo motivo, il presidente del Napoli sta iniziando a programmare la prossima stagione, considerando che quest’anno soltanto un miracolo potrebbe riportare gli azzurri in corsa per il tricolore. Il primo colpo potrebbe arrivare dall’Italia, ma serviranno venti milioni ed almeno una contropartita tecnica.

Il contratto di Zielinski è ancora in scadenza e il Napoli non ha ancora ufficializzato un prolungamento. In questo momento è difficile ipotizzare una permanenza del polacco a Napoli, soprattutto se consideriamo che sulle sue tracce ci sono Inter, Juventus e diversi club stranieri, pronti ad offrirgli uno stipendio più alto rispetto a quello che percepisce adesso al Napoli.

Per questo motivo, Aurelio De Laurentiis si sta guardando intorno e sta cercando un’alternativa. Il nome più caldo è quello di Andrea Colpani, sicuramente più adatto a giocare il 4-2-3-1, ma anche lui nel mirino di Juventus e Inter.

De Laurentiis ci prova: Gaetano può essere la chiave

Colpani è nato nel 1999 e sta facendo vedere grandi cose con la maglia del Monza. Ha da poco rinnovato il contratto e quindi sarà necessario mettere sul piatto almeno 25 o 30 milioni per strapparlo al club brianzolo.

Adriano Galliani potrebbe essere interessato ad ottenere dei soldi più una contropartita e Gianluca Gaetano potrebbe rappresentare il nome giusto per intavolare una trattativa. Qualora il Monza accettasse di acquistare Gaetano, sarebbe necessario aggiungere almeno 20 milioni per portare a casa Colpani, uno dei talenti più importanti del nostro campionato.

Si tratta sicuramente di un’impresa complicata, anche perché il ragazzo ha tante pretendenti e quindi non ha fretta di decidere.

L’alternativa a Colpani è Samardzic, in estate molto vicino all’Inter, ma rimasto all’Udinese. Il calciatore tedesco naturalizzato serbo, classe 2002, partirà quasi sicuramente in estate e anche l’Udinese potrebbe essere una piazza perfetta per la crescita di Gianluca Gaetano.

Il talento napoletano ha bisogno di giocare, quindi accetterebbe volentieri di andare all’Udinese al Monza, ma tutto dipende dalla capacità del Napoli di anticipare le rivali per portare a casa uno tra Colpani o Samardzic.