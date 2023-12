L’offerta è pronta: Inter e Napoli si sfidano

Si profila un duello all’orizzonte tra Inter e Napoli per accaparrarsi un giovane ma già esperto che potrebbe adattarsi alla grande alla filosofia di gioco degli azzurri

Napoli-Inter dal campo al calciomercato. Tanto i nerazzurri quanto i partenopei sarebbero interessati ad un profilo che ha ormai l’età giusta per tentare il grande salto nel calcio che conta.

Se ne parla sui social, con più di un insider di calciomercato che accosta questo nome molto interessante ad Inter, Napoli ed anche Benfica. I numeri dei quali questo talento si è reso autore sono veramente eccezionali.

Tanto che gli sono valsi anche la prima convocazione nella sua Nazionale di appartenenza (e che Nazionale!) alla metà di novembre del 2023.

Tutto sembra pronto insomma per fare si che il nome in questione possa mettersi in gioco con una maglia prestigiosa quale è quella del Napoli o dell’Inter in particolare, tra il pacchetto di club interessati al giocatore di cui si parla.

Il protagonista di questa grossa indiscrezione di mercato è Paulo Henrique Sampaio Filho, per gli amici semplicemente Paulinho. Lui è un attaccante brasiliano di 23 anni dell’Atletico Mineiro e che sa giocare sia come esterno offensivo a destra e a sinistra che come seconda punta.

Inter e Napoli, duello per Paulinho

Alto 1,77 cm, Paulinho è molto veloce e tra i suoi segni particolari c’è una ottima capacità di vedere la porta. In 29 partite giocate in tutto il 2023 l’attaccante brasiliano ha segnato 15 gol. Lui tra l’altro in Europa ha già giocato avendo militato tra le fila del Bayer Leverkusen nel periodo compreso fra il 2018 ed il 2022.

Il suo contratto in essere con l’Atletico Mineiro è in scadenza al 31 dicembre 2026. A 23 anni e con già quattro stagioni che lo hanno visto racimolare diverse presenze anche nelle coppe europee, questo profilo può essere considerato pronto per la Serie A.

Per il Napoli sarebbe il futuro occupante della fascia destra, qualora si dovesse consumare l’addio con il trentenne Matteo Politano. Il cui accordo in essere con il club di Aurelio De Laurentiis scade a giugno del 2025.

E per quel ruolo il Napoli starebbe seguendo anche Cyril Ngonge del Verona, un altro che i colpi li ha, come testimoniato il fantastico gol segnato ad inizio dicembre in rovesciata in casa dell’Udinese. Quanti soldi servono per comprare Paulinho? Si parla di almeno 20 milioni di euro, cifra che è ampiamente alla portata dei campioni d’Italia.