Ludovica Pagani, look incandescente: total red

Ludovica Pagani, abbigliamento rosso fiammante che non può certo passare inosservato: splendida e con curve in vista

Eleganza seducente irresistibile e difficile da contenere, è da sempre la cifra stilistica di Ludovica Pagani, una delle presenze al femminile che ormai hanno conquistato tutto il web e il cuore di tantissimi ammiratori. La showgirl trova sempre il modo di raccogliere applausi convinti da parte della propria platea.

Con la 28enne bergamasca non ci si annoia proprio mai e del resto lei è una di quelle che è sempre in movimento, costantemente in attività, impegnata su vari fronti ma sempre con ottimi risultati.

Ludovica è uno dei personaggi più poliedrici che si possano apprezzare attualmente. Conduttrice televisiva, celebrità dei social tra format su Youtube e scatti favolosi su Instagram, modella, influencer, disc jockey. Un continuo vulcano di sorprese, per la gioia di fan sempre più innamorati di lei.

Ovviamente invidiatissimo il fidanzato di Ludovica, Stephan El Shaarawy. L’attaccante della Roma ha fatto breccia nel cuore della showgirl e i due sono ormai una coppia fissa da diverso tempo. In tanti vorrebbero essere al posto del ‘Faraone’ e del resto c’è da capirli.

Anche in questo periodo, naturalmente, Ludovica sta regalando scatti da paura al suo pubblico e sta chiudendo alla grande un 2023 che per lei è stato da incorniciare, in cui è stata protagonista a vari livelli, specie nelle consolle di tutta Italia. Un anno che ha visto aumentare vertiginosamente il suo seguito social, su Instagram siamo ormai in dirittura dei quattro milioni di followers.

Ludovica Pagani, scollatura e minigonna è una combo pazzesca: Instagram va in delirio

Per tutti loro, uno scatto dal sapore ‘natalizio’ davvero speciale. Anzi, una serie di scatti nell’ultimo post, in cui Ludovica manco a dirlo fa strage di cuori e incetta di like a tutto spiano.

Un look in total red davvero favoloso, con un abito che fa risaltare in particolare la sua vertiginosa scollatura e le sue gambe pazzesche, con una minigonna corta quanto basta. Un primo piano, come quello che possiamo ammirare, che lascia il segno e che viene salutato dai soliti messaggi carichi d’amore per lei: “Si è svegliato anche il Faraone Tutankhamon”, “Che bellissima donna”, “Se esiste la perfezione, sei tu”, “Sei sempre il massimo, meravigliosa”, “Rosso di sera, Ludovica si spera”.