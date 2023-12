Maria Luisa Jacobelli da impazzire: scatto esplosivo

Maria Luisa Jacobelli resta una delle giornaliste più affascinanti in Italia, le ultime foto confermano il suo sexy appeal

Maria Luisa Jacobelli è protagonista anche sui social, gli scatti recenti sono ammirati dalla grande platea maschile che le è affezionata.

È una dei volti emergenti nel calcio italiano, le sue analisi sportive stanno diventando sempre più incisive: Maria Luisa Jacobelli è protagonista sulle reti Mediaset e anche su Instagram.

La giornalista è nota per essere anche una figlia d’arte, suo papà Javier è stato direttore di Tuttosport e ancora oggi è uno degli opinionisti più apprezzati per garbo e competenza.

Maria Luisa ha preso da suo papà la passione per lo sport e ha aggiunto una femminilità che la rende unica e speciale. La presenza della Jacobelli in tv è sinonimo di ottimi ascolti, è una donna determinata e con un grande fascino tutto da ammirare

Jacobelli, un fisico al top: la sua storia un esempio per le donne

Maria Luisa è una giornalista sexy che non nasconde le sue forme. I social sono sempre una vetrina importante e, in questo caso, il suo ultimo scatto è diventato virale: il vestito nero la slancia, la scollatura che si intravede già basta per ammaliare i fan.

Forme generose per la Jacobelli, che fa presa anche con il suo fascino e la sua carica sensuale, i fan sono sempre più in aumento per lei: solo su Instagram, ha raggiunto numeri da vera e propria diva con 3,7 milioni di followers.

Ha mostrato tutta la sua forma direttamente da Madrid, è ormai una protagonista anche fuori dai confini italiani e si gode il momento di grande slancio. La sua bellezza è così ammirata da tanti followers, il pubblico maschile la vede sempre al massimo quando ha il microfono in mano e alterna la presenza in studio o nei campi da calcio con grande passione.

La sua storia sta diventando anche da esempio per le donne. Ha scritto un libro contro le violenze e ha raccontato in prima persona la sua brutta esperienza avuta nel recente passato, un uomo l’ha stalkerizzata per diversi mesi.

Nei giorni scorsi, la Jacobelli è stata ospite alla Camera dei deputati e ha raccontato la sua vicenda: un monito per le donne e la dimostrazione come nella vita si debba avere il coraggio di denunciare. Sempre.