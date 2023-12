Napoli, adesso si cambia: l’annuncio porta alla svolta

Le parole dell’agente del calciatore hanno aperto la porta a diversi scenari: facciamo il punto della situazione

Risollevare le sorti di una stagione iniziata male, ma non solo: in casa azzurra si lavora anche al Napoli che verrà. In queste ore, infatti, i vertici del club campione d’Italia sono impegnati nella definizione del futuro di alcuni calciatori. Tra questi vi è uno dei pilastri della cavalcata scudetto, finito nell’occhio del ciclone nell’ultimo periodo.

Ci riferiamo ad Alex Meret. Il portiere friulano è reduce da diverse prestazioni abbastanza deludenti, che hanno risvegliato le critiche di una piazza mai troppo convinta del suo rendimento.

Tanto che oggi in molti vorrebbero che mister Mazzarri lo facesse accomodare in panchina sostituendolo con Pierluigi Gollini. Ma, a prescindere dagli umori dell’ambiente, quale futuro si prospetta per l’ex Spal? A fare chiarezza ci ha pensato il suo agente, Federico Pastorello.

“Alex ha il contratto in scadenza (giugno 2024, ndr) ma con opzione automatica, quindi non c’è tutta questa fretta”, ha detto Pastorello durante l’assemblea Assoagenti organizzata all’hotel Melià di Milano. Poi ha aggiunto: “La disponibilità da parte del ragazzo per rimanere a Napoli è sempre stata assoluta, poi vedremo come andrà alla stagione. Siamo aperti un po’ a tutto”.

Napoli, quale futuro per Meret? Le parole dell’agente e gli scenari

Secondo il noto agente, non esiste la possibilità che Meret lasci l’ombra del Vesuvio a parametro zero. “L‘opzione è a favore del Napoli e penso verrà esercitata al 100%. Dopodiché si farà il punto della situazione con il club, c’è grande serenità di rapporti”, ha concluso.

Il primo scenario è proprio quello indicato da Pastorello, ovvero il prolungamento fino a giugno 2025 al fine di prendere tempo e definire la questione in un momento più tranquillo.

Il secondo, invece, prevede che Meret, dopo il rinnovo automatico, venga ceduto già la prossima estate, quando Aurelio De Laurentiis potrebbe fissare il prezzo del suo cartellino a 12-13 milioni di euro.

Il terzo, infine, prevede che il club azzurrò non eserciti la clausola lasciando libero il portiere di legarsi ad un’altra squadra. Un’eventualità abbastanza remota quest’ultima, dato che non avrebbe senso per le casse del Napoli. Anche perché sul calciatore c’è l’interesse di svariate società di Premier League, pronte a valutare un investimento a costo basso.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI: Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI