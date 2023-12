Napoli: colpo a sorpresa, chiusura imminente

Il Napoli sembra essere imminente a piazzare un colpo importante anche in ottica futura. Stando alle ultime indiscrezioni, il giocatore sarebbe già in Campania.

E’ un Napoli molto attivo sia in campo che sul calciomercato e nelle prossime ore potrebbero esserci delle importanti novità in questo senso. Infatti, le ultime indiscrezioni parlano di un colpo imminente.

Secondo quanto riferito dal giornalista Paolo Del Genio, citato da CalcioNapoli24, il Napoli è ormai prossimo al primo vero colpo di calciomercato di questa sessione invernale. Resta ancora da capire la formula ed i dettagli, ma la trattativa è ormai ben impostata tanto che il diretto interessato sarebbe in Campania.

Calciomercato Napoli: colpo a sorpresa, ecco chi arriva

Il Napoli ha sicuramente intenzione di guardare al presente, ma non perde assolutamente di vista il futuro e proprio per questo motivo la società sta già lavorando ai rinforzi. De Laurentiis è al lavoro per cercare di adottare la strategia che ha già dato i suoi frutti in passato e per questo motivo non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere un quadro molto più chiaro e capire e chi alla fine si punterà per costruire una squadra sicuramente molto importante.

Stando alle prime informazioni, il Napoli in chiave calciomercato sta valutando l’argentino Santiago Pierotti. Il nazionale Under 20 sarebbe addirittura già in Italia per trattare con i partenopei. Il contratto in scadenza a dicembre 2024 potrebbe portare i campani a rinviare il tutto alla prossima stagione, ma non è da escludere un tentativo immediato per poi magari mandarlo in prestito al Bari oppure ad un’altra squadra.

Di certo bisogna trovare l’accordo con lui e con il Colon. I ragionamenti sono in corso e una decisione definitiva sarà presa solamente nei prossimi giorni. L’intesa non è assolutamente da escludere e per questo motivo non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo per avere un quadro più chiaro.

Mercato Napoli: Pierotti l’ultimo nome

Pierotti sembra essere l’ultimo nome per il Napoli e a questo punto non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire se questo affare di calciomercato si concluderà oppure no. Si tratta sicuramente di un qualcosa che prenderà piede nel giro di davvero poco tempo considerando che l’argentino sarebbe addirittura in Italia per trattare in prima persona.