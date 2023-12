Panchina Napoli, c’è il colpo di teatro: dopo Mazzarri arriva lui

Indipendentemente dal piazzamento in campionato, Mazzarri lascerà il Napoli a fine stagione: ecco chi può arrivare al suo posto

Mazzarri non andrà oltre giugno. Indipendentemente dai risultati raggiunti, il tecnico di San Vincenzo lascerà il Napoli al termine della stagione.

Aurelio De Laurentiis ha sempre rigettato l’idea di quella che in gergo viene chiamata “minestra riscaldata”, preferendo invece puntare sempre su profili nuovi, giovani e di ottime prospettive, sia in campo che in panchina.

La ricerca di profili in ascesa da consacrare è sempre stata alla base della sua gestione e anche gli allenatori devono rispondere a questo identikit.

Secondo quanto riporta TuttoMercatoWeb, la prima scelta del patron azzurro sarebbe ancora Thiago Motta.

L’attuale allenatore del Bologna era già stato cercato in estate, subito dopo la partenza di Luciano Spalletti ma, nell’occasione declinò l’invito come ammesso dallo stesso De Laurentiis in alcune dichiarazioni rilasciate nello scorso mese di ottobre.

L’ex centrocampista, tra le altre, di Inter e Paris Saint-Germain aveva già fatto molto bene sulla panchina dello Spezia, dove aveva avuto modo di proporre la sua idea di calcio, offensiva e coraggiosa, nonostante un organico che di certo non permetteva grande spettacolo.

Il direttore sportivo Giovanni Sartori, quindi, aveva deciso di chiamarlo una volta passato al Bologna per sostituire il compianto Sinisa Mihajlovic.

Già durante la scorsa stagione aveva fatto benissimo sulla panchina rossoblu, conquistando 48 punti nelle 32 giornate disputate e portando la squadra al nono posto in classifica.

Importantissimo anche il lavoro fatto con alcuni giocatori della rosa, quali l’esperto Marko Arnautović e i giovani Lewis Ferguson, Stefan Posch e Riccardo Orsolini, che grazie a lui si sono imposti come alcuni tra i prospetti più interessanti del campionato.

Pure quest’anno il suo lavoro sta dando i suoi frutti, con i felsinei che hanno conquistato finora un incredibile quarto posto in classifica a pari punti con la Roma.

Napoli, Mazzarri andrà via a fine stagione: prende corpo l’ipotesi Thiago Motta

L’estate 2024 potrebbe essere quindi quella della definitiva consacrazione anche per il tecnico. Il Napoli non è l’unica big che, molto probabilmente, cambierà allenatore, e sicuramente le richieste per l’italo-brasiliano saranno tantissime, sia dall’Italia che dall’estero.

Il suo contratto, infatti, è in scadenza proprio a giugno 2024 e, allo stato attuale, non c’è alcun accordo per il rinnovo.

Tutte le grandi della Serie A hanno messo gli occhi su Thiago Motta e la possibilità di una vera e propria guerra di mercato per il tecnico è alta.

Gli azzurri dovranno affrontare una agguerrita concorrenza, ma i discorsi già iniziati l’estate scorsa potrebbero avvantaggiare, e non poco, la squadra partenopea.