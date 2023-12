Si accende la sfida: Juve e Napoli pronte al colpo

Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, i campioni d’Italia contendono alla Juventus un grande talento. Ecco tutti i dettagli

La sfida in campo è stata vinta dalla Juventus grazie ad un goal di testa di Gatti, ma quella sul calciomercato potrebbe dare una piccola rivincita agli uomini di De Laurentiis.

Il mercato è ufficialmente chiuso, ma sappiamo bene che non lo è mai veramente. I dirigenti della Serie A continuano a lavorare 365 giorni all’anno sugli obiettivi da prendere nella sessione di mercato successiva e questo discorso vale anche per Napoli e Juve.

Secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Francia, entrambe starebbero seguendo con grande attenzione Rayan Cherki, calciatore offensivo del Lione classe 2003.

Cherki è francese ed ha già giocato nelle giovanili della nazionale transalpina, ma non ha ancora debuttato in quella maggiore. Le sue origini algerine potrebbero fargli scegliere la nazionalità dei suoi genitori, ma non ha ancora preso una decisione definitiva.

Il suo contratto con il Lione scade a giugno 2025 e, complice una stagione particolarmente negativa dell’ex club di Grosso, potrebbe finire sul mercato già a gennaio.

Calciomercato, Napoli e Juventus su Cherki: tutti i dettagli

A riportarlo è l’esperto giornalista turco Ekrem Konur, che ha sottolineato l’interesse delle due squadre per il talento under 20 francese. Cherki nasce trequartista, ma può giocare anche sulle fasce. È un calciatore in grado di giocare con entrambi i piedi ed è molto forte tecnicamente. Nella Juventus sarebbe perfetto per dare il cambio a Federico Chiesa, mentre nel Napoli potrebbe essere una validissima alternativa a Politano e Kvaratskhelia.

È possibile che il Lione lo ceda a gennaio, ma che chieda di tenerlo fino alla fine di questa stagione. Il club transalpino naviga in pessime acque in Ligue 1 e non può permettersi di perdere uno dei suoi migliori calciatori a stagione in corso.

Il prezzo del suo cartellino si aggira intorno ai 30 milioni di euro, ma la scadenza del contratto nel 2025 e la possibilità di lasciarlo in Francia per sei mesi potrebbe permettere a chi lo acquisterà di ottenere uno sconto.

Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane, è probabile che su Cherki piombino anche alcune big europee. In particolare della Premier League, che avrebbero senz’altro meno problemi a tirare fuori 30 milioni di euro per il cartellino del talento francese.