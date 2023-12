Calciomercato: Zielinski ha già firmato, addio Napoli

Piotr Zielinski sembra essere davvero vicino a lasciare il Napoli durante il calciomercato estivo. Un club è ad un passo dalla chiusura. Ecco le ultime.

Un contratto in scadenza nel 2024 e un rinnovo che quasi sicuramente non ci sarà: Zielinski si prepara a dire addio al Napoli e ad iniziare una nuova avventura.

Secondo quanto riferito da Il Mattino, i contatti tra Napoli e Zielinski continuano ad essere sporadici e questo sembra confermare le indiscrezioni delle scorse ore che volevano l’accordo con un altro club ormai definito. Non ci resta che attendere febbraio per avere un quadro sicuramente molto più chiaro su questa vicenda.

Mercato: Zielinski saluta il Napoli, lo prendono a zero

Il Napoli spera sempre in un accordo con Zielinski, ma la politica di riduzione delle spese sta portando il polacco a prendere in considerazioni altre ipotesi. Ad oggi i contatti sono sporadici e l’ipotesi più probabile è quella di una soluzione last minute con i partenopei. Il giocatore, però, non sembra essere intenzionato ad aspettare tutto questo tempo e, quindi, sono in corso le riflessioni per capire se iniziare una nuova esperienza e magari firmare già da febbraio senza aspettare giusto.

Le ultime voci danno ormai per fatto il trasferimento all’Inter per Zielinski durante il calciomercato estivo. Nerazzurri che avrebbero un accordo di massima con il calciatore, ma naturalmente devono risolvere tutti i problemi economici prima di arrivare alla fumata bianca. La Juventus resta alla finestra come lo stesso Napoli anche se la strada sembra essere ormai segnata e il calciatore pronto a dire di sì.

Una accelerata con i nerazzurri legata al fatto che il Napoli ha frenato i contatti con il polacco proprio per la politica di riduzione delle spese decisa dalla società. Ora non ci resta che attendere le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro sul futuro di Zielinski.

Ultime Inter: Zielinski sempre più vicino

Piotr Zielinski è ad un passo dall’Inter. I nerazzurri sono pronti a sfruttare i tentennamenti del Napoli per regalarsi il polacco. Si tratta di un colpo sicuramente molto importante e per questo motivo non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro e capire se questa firma ci sarà oppure assisteremo ad un nuovo capovolgimento in questa vicenda.