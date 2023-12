Erede Osimhen, arriva un super bomber: garantisce il grande ex

Il futuro di Osimhen resta in bilico al Napoli: i partenopei si guardano intorno per il sostituto e si tratta di un super bomber, spinto da un grande ex

Il Napoli gira attorno a Victor Osimhen. Ne abbiamo avuto prova anche contro il Braga, nel match per i campani ha significato la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League e in cui puntualmente il nigeriano ha marchiato la partita con un gol decisivo.

Dopo essersi messo alle spalle l’infortunio e aver conquistato il Pallone d’Oro africano, il momento è d’oro per il centravanti, ma senza allontanare del tutto le nubi riguardanti il suo futuro e il suo possibile addio all’Italia. Aurelio De Laurentiis sta forzando la mano per il suo rinnovo di contratto, anche a livello mediatico, ma la firma non è ancora arrivata ed è la priorità del club per non disperdere un patrimonio economico, oltre che tecnico.

Anche se il prolungamento dovesse arrivare, alla finestra ci sono sempre le big internazionali e l’addio di Osimhen ai campioni d’Italia in carica potrebbe comunque consumarsi, anche se per una cifra molto importante. In ogni caso, il Napoli si sta cautelando vagliando diversi nomi in giro per l’Europa e uno stuzzica particolarmente la fantasia dei tifosi.

Il Napoli trova l’erede di Osimhen: il grande ex garantisce per lui

Dries Mertens ha scritto la storia del Napoli a suon di gol, sintonia con il pubblico e spettacolo. Ora è al Galatasaray e insieme a lui, proprio in attacco, gioca Mauro Icardi. Ecco, il bomber argentino è rinato in Turchia dopo qualche anno poco felice al PSG.

Il 30enne ha già realizzato dodici gol e cinque assist in 15 partite di campionato, e altre due marcature in Champions League. Sono numeri stratosferici che hanno riportato tutta l’attenzione mediatica sul centravanti che ha vestito la maglia dell’Inter, fino a diventare capitano del club nerazzurro.

A fine stagione, Maurito potrebbe tirare le somme e decidere la sua prossima destinazione. Da settimane, si parla con insistenza di un possibile trasferimento al Real Madrid, ma non è l’unica opzione sul tavolo. Attenzione, infatti, proprio al Napoli che potrebbe vedere in lui l’erede perfetto di Osimhen, quella punta vecchio stile capace di trasformare in gol qualsiasi pallone arrivi dalle sue parti, anche se meno incline al gioco di squadra. Potrebbero servire 20 milioni per strapparlo al Galatasaray, non molti e con lo sponsor di Mertens la trattativa potrebbe decollare senza troppe difficoltà.