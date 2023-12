Farioli lo ‘porta’ al Napoli: De Laurentiis fa impazzire i tifosi

La rivoluzione del Napoli sta partendo dal nuovo allenatore, la pista Francesco Farioli porterebbe in dote un centrocampista da strappare alle big in Serie A.

Il Napoli cambierà tanto nei prossimi mesi, la nuova guida tecnica potrebbe imporsi anche nelle scelte di calciomercato e far arrivare al ‘Maradona’ un campione assoluto per far appassionare nuovamente il pubblico.

Il passaggio agli ottavi in Champions League non cancella le intenzioni di ripartire con un nuovo ciclo in casa Napoli. La stagione è transitoria, le valutazioni della dirigenza sono già proiettate in direzione futura e senza perdere troppo tempo.

Uno dei favoriti per la panchina è Francesco Farioli, attuale allenatore del Nizza ed ex collaboratore di Roberto De Zerbi.

Un allenatore giovane e preparato, la squadra francese sta giocando un gran calcio e insidia il Psg per la vittoria della Ligue 1.

Le credenziali di Farioli stanno emergendo, il tecnico porterebbe così un campione assoluto. Il Napoli, in questo caso, anticiperebbe anche le mosse dell’ex direttore sportivo Cristiano Giuntoli e della Juventus.

Il tecnico potrebbe arrivare a Napoli e avere un regalo ben gradito. Il nuovo mister ripartirebbe con un calciatore che conosce benissimo e sta stupendo in questa stagione per il suo talento: Khepren Thuram è un obiettivo del Napoli.

Napoli, Farioli con Khephren Thuram

Aurelio De Laurentiis potrebbe così ripartire da una coppia che sta facendo benissimo al Nizza in Italia, il feeling è speciale tra tecnico e allenatore e potrebbe rappresentare una svolta per il futuro degli azzurri.

Khepren Thuram segue il calcio italiano, suo padre Lilian giocò con Parma e Juventus mentre suo fratello Marcus sta facendo benissimo all’Inter. Una sfida tra fratelli non sarà impossibile, il Nizza però chiede tanto per il suo gioiello.

La richiesta dei francesi si attesta intorno ai 40 milioni di euro, cifra in linea con il valore del calciatore ma comunque molto onerosa per il Napoli considerando le eventuali commissioni degli agenti.

La concorrenza dei top club è alta, Thuram jr è seguito da Bayern Monaco, Psg e dai club della Premier che hanno sempre molta liquidità a disposizione.

Il fattore Farioli potrebbe avvantaggiare il Napoli, l’eventuale arrivo del tecnico sarebbe una molla in più nella scelta di Thuram.

Il giovane centrocampista classe 2002 affronterebbe un nuovo calcio con un allenatore che già conosce bene le sue caratteristiche provando così a spiccare il volo definitivamente.