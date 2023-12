La cessione in Arabia porta Kvara: arriva in estate

Un top club che milita in Premier League potrebbe effettuare una cessione in Arabia per poi piombare su Kvaratskhelia: pronti 100 milioni

In questa stagione non sta dando il meglio di sé, così come i suoi compagni. Ma Khvicha Kvaratskhelia resta una perla assai preziosa, destinata a costruire una grandissima carriera ricca di soddisfazioni. Le qualità dell’attaccante georgiano non si discutono, tant’è che il Napoli ovviamente non vorrebbe privarsi del suo cartellino neanche per tutto l’oro del mondo.

Ma nel calcio moderno gli incedibili non esistono. Il classe 2001 potrà partire in futuro, se giungerà sul tavolo un’offerta ritenuta congrua al valore del calciatore. Al momento, comunque, il patron Aurelio De Laurentiis non intende approfondire i discorsi per il rinnovo del contratto, la cui scadenza è prevista per il 30 giugno del 2027. Eventualmente ci sarà tempo per questo.

Va detto che l’ex Dinamo Batumi potrebbe permettere al Napoli di rimpinguare in maniera notevole le proprie casse, reinvestendo buona parte dei soldi sul fronte entrate. D’altronde, ogni ciclo è destinato a terminare prima o poi. E Kvara, dal canto suo, ambisce ovviamente a calcare palcoscenici più prestigiosi e magari un giorno riuscire anche a trionfare in Champions.

La Serie A, da questo punto di vista, è abbastanza limitante per un giocatore dal talento gigantesco come lui. Di certo a gennaio il gioiello 22enne non si muoverà da Napoli, ma a giugno potrebbero aprirsi degli spiragli per la partenza in direzione estero.

In particolare, non è affatto da escludere che il destino lo conduca in Premier League. Entrare a far parte dell’NBA del calcio ormai rappresenta il sogno di qualunque professionista del pallone. Ecco che la strada di Kvaratskhelia potrebbe intrecciarsi improvvisamente con quella di Raheem Sterling, esterno d’attacco di proprietà del Chelsea.

Intreccio di fuoco Kvaratskhelia-Sterling: il Napoli trema, 100 milioni

I ‘Blues’ preferiscono puntare maggiormente sui giovani, ragion per cui bisogna tenere in considerazione l’ipotesi addio per quanto concerne il futuro dell’ex Manchester City. L’Arabia Saudita, inoltre, sarebbe una destinazione realistica per Sterling, che l’8 dicembre ha raggiunto la soglia dei 29 anni di età.

Se l’ala sinistra inglese dovesse sbarcare nella Saudi Pro League, a quel punto il Chelsea – che non ha problemi di soldi – si tufferebbe proprio su Kvaratskhelia, mettendo sul piatto ben 100 milioni di euro per l’acquisto dell’attaccante georgiano.

Di fronte ad una simile cifra sarebbe assai arduo per De Laurentiis rifiutare e andare avanti. Tra l’altro la società azzurra sarà chiamata a potenziare ulteriormente la rosa a disposizione, perciò il denaro derivante dall’eventuale cessione di Kvara farebbe parecchio comodo ai partenopei. Non resta che attendere ulteriori sviluppi.