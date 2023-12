Marotta distrugge De Laurentiis: è solo il primo

L’Ad dell’Inter ha pronto il super colpo dal Napoli, la beffa su Aurelio De Laurentiis dovrebbe arrivare nei prossimi mesi

L’Inter strappa via dal Napoli un big, la mossa sarà destinata a far discutere. L’Ad nerazzurro è determinato e ha puntato un elemento chiave nello scudetto della scorsa stagione.

L’ottimo momento dell’Inter spinge la dirigenza a non mollare la presa anche sul fronte del calciomercato.

Marotta sta pensando a migliorare la rosa ulteriormente, c’è un colpo in Serie A che stuzzica parecchio in questo momento della stagione.

Il CEO interista segue con attenzione il Napoli, un big nel club campano potrebbe cambiare aria dopo tante stagioni intense e lo scudetto conquistato qualche mese fa.

Il trasferimento sarebbe molto discusso, i tifosi campani perderebbero uno dei loro idoli. L’Inter, invece, avrebbe in mano un calciatore dal sicuro rendimento e la prospettiva di prendere a costo zero un campione d’Italia è da non perdere.

Marotta ha individuato un elemento del Napoli pronto a fare le valigie, il suo futuro non è stato ancora definito dalla società campana. L’Inter è ben disponibile ad accoglierlo in nerazzurro dall’estate del 2024, Marotta punta Alex Meret come nuovo portiere.

Dal Napoli all’Inter, colpo Meret

L’estremo difensore non ha ancora rinnovato il contratto con il Napoli, è in scadenza a giugno e attende un segnale concreto da parte della società. Sono sei le stagioni in azzurro per lui ma arriva ora anche la necessità di capire meglio cosa fare in futuro, la scadenza contrattuale fa gola a tanti top club che puntano al portiere come uno svincolato di lusso.

Meret all’Inter sarebbe un colpo importante per i nerazzurri, Marotta a costo zero garantirebbe la porta per un bel po’ di stagioni e leverebbe al Napoli un elemento dal rendimento importante.

Uno smacco per De Laurentiis che dovrà quanto prima definire con gli agenti del portiere la situazione contrattuale, un segnale di fiducia per i tifosi è comunque arrivato dalle parole del procuratore Federico Pastorello che ha rassicurato un po’ tutti,

L’agente di Meret, intervistato da Tmw, ha chiarito come non ci sia fretta per la trattativa rinnovo: “L’opzione è a favore del Napoli, noi la consideriamo al 100% come esercitata. Poi, però, faremo il punto con la società, c’è grande serenità nei rapporti”.

Pastorello ha mostrato segnali distensivi alla società campana ma, allo stesso tempo, non ha nemmeno smentito una prospettiva diversa per il futuro.