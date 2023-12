Mercato Napoli, primo colpo per Mazzarri: affare a basso costo

Mercato Napoli, gli azzurri lavorano al primo colpo della gestione Mazzarri. Si tratta di un affare molto intelligente e relativamente facile da condurre in porto, visto che è a basso costo. E’ qualcosa in più come si suol dire di una semplice scommesse e può arrivare sin dalle prime battute della sessione di gennaio.

E’ stata una stagione certamente al di sotto delle aspettative per il Napoli, che ha dovuto fare i conti davvero con tanti problemi. Non è stato facile cambiare ed adattarsi a Rudi Garcia dopo quanto visto e fatto con Luciano Spalletti. Non a caso sono arrivate fino a questo momento tante partite deludenti e soprattutto tante sconfitte che hanno minato gradualmente sempre di più le certezze di questa squadra. Che ora si trova costretta a rincorrere per un posto in Champions League. A gennaio servirà qualche innesto ed in tal senso si lavora per condurre in porto in poco tempo il primo affare. Andiamo a vedere le ultime a riguardo.

Mercato Napoli, ecco il primo colpo per Mazzarri

In vista del mercato di gennaio i partenopei sicuramente faranno qualcosa. Servono rinforzi e soprattutto forze fresche per Walter Mazzarri ed in tal senso si stanno iniziando a muovere pedine importanti.

Stando a quanto raccontato da Calciomercato.com, il Napoli ha riallacciato i contatti con l’Hellas Verona per capitan Davide Faraoni. A quanto pare, infatti, le probabilità di condurre in porto questa operazione sono davvero buone e, per di più, si tratterebbe di un colpo anche a basso costo. Chiaramente tutto è vincolato ad un aspetto. Andiamo a vedere quale.

Napoli torna su Faraoni, trattativa per gennaio

Classe 1991, si tratta di un giocatore che è arrivato al culmine della sua maturazione, come si suol dire in questi casi. E’ un giocatore che, dopo le esperienze collezionate in giro per la Serie A, è diventato una certezza ed ha dei costi sicuramente in linea con le possibilità del Napoli. Chiaramente il suo arrivo è strettamente collegato all’eventuale addio di Zanoli con la formula del prestito. Il capitano del Verona vedrebbe di buon occhio una nuova chance in una big del calcio italiano, dal momento che l’avventura all’Inter, la squadra in cui è cresciuto, è arrivata quando ancora era troppo giovane.