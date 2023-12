Milan gelato, salta il colpo che sembrava fatto: va al Napoli

I rossoneri sembravano certi di chiudere l’affare, ma il club azzurro ora può spuntarla: ecco come stanno le cose

Quando siamo ormai a metà stagione, molti club hanno già iniziato a lavorare in vista del futuro. Soprattutto quelli reduci da una partenza al di sotto delle aspettative. Non è un caso dunque che Milan e Napoli siano tra le società più attive sul calciomercato. Entrambe faranno di certo qualche operazione a gennaio, per tentare di rinforzare le rose a disposizione di Pioli e Walter Mazzarri. Il loro focus, però, è incentrato sui colpi da piazzare la prossima estate.

In ottica prossima estate, ad esempio, il Milan era praticamente certo di aver messo le mani su uno dei calciatori che meglio stanno figurando in questa Serie A.

Ci riferiamo a Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna che fino a qualche giorno fa sembrava in procinto di sposare il progetto rossonero. Sembrava, appunto. Ma il mercato è sempre imprevedibile e talvolta regala dei coup de théâtre davvero sorprendenti.

Il Milan, infatti, non è più così sicuro che l’affare andrà in porto. Il motivo è semplice: si è inserito proprio il Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Il club azzurro, data la possibile partenza di Victor Osimhen, ha intensificato la caccia ad un attaccante puntando forte Zirkzee, tanto che nelle ultime ore si vocifera che abbia addirittura superato i rivali rossoneri nella corsa al classe 2001 olandese.

Zirkzee, sorpasso Napoli sul Milan: il punto della situazione

Oggi come oggi, complice il rebus legato al futuro dell’ex Lille, è difficile dire con certezza chi la spunterà tra Napoli e Milan per Zirkzee. Certo è che lo scatto del club partenopeo è stato importante, così come è importante la cifra di 30-40 milioni stanziata da De Laurentiis per l’attaccante.

In tutto questo, però, è doveroso evidenziare un aspetto: tra i due litiganti, alla fine, potrebbe essere il Bayern Monaco a godere. Perché i bavaresi – ex titolari del cartellino di Zirkzee – all’epoca della cessione pattuirono con il Bologna una clausola in base alla quale avrebbero avuto il diritto di riprendersi il calciatore pagando circa 40 milioni di euro. Insomma, molto dipenderà anche dalle necessità dei tedeschi. Questi ultimi non parrebbero eccessivamente interessati all’affare, ma mai dire mai.

