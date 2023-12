Napoli gelato: addio e ritorno clamoroso

Il giocatore dice addio al Napoli e si appresta a fare un ritorno clamoroso: azzurri gelati e tifosi senza parole

Dopo un periodo molto complicato, il Napoli può tirare un sospiro di sollievo. La vittoria contro il Braga, seppur non sia stata esaltante, ha permesso agli azzurri non solo di staccare il pass per gli ottavi di Champions League, ma anche di tornare al successo al Maradona dove la vittoria mancava da troppo tempo.

La squadra di Mazzarri era incappata solo in brutte sconfitte nelle ultime uscite ed una vittoria serviva come il pane per tornare a guardare al futuro con positività.

Passato il tour de force, per il Napoli è arrivato il momento di rimettersi in piedi e chissà che nella sessione di calciomercato di gennaio il presidente De Laurentiis non decida di mettere mano al portafoglio per regalare qualche innesto in più a Mazzarri.

Il Napoli, però, oltre a quello di gennaio, guarda già al futuro e sta pensando anche al mercato estivo dove non dovrà commettere gli errori fatti nell’ultima sessione.

Il prossimo anno gli azzurri potrebbero cambiare radicalmente pelle ed oltre a nuovi acquisti, potrebbero esserci cessioni a sorpresa, tra cui quella di Stanislav Lobotka che potrebbe lasciare Napoli per tornare in Spagna al Celta Vigo.

Arrivato dal Celta Vigo nel gennaio 2020, Stanislav Lobotka potrebbe tornare a vestire la maglia dei galiziani il prossimo anno.

È questa l’indiscrezione di mercato clamorosa lanciata dal sito spagnolo Okfichajes.com che ha fatto sapere come a Vigo sarebbero ben felici di riportare il giocatore slovacco al Balaidos.

Clamoroso Lobotka: lo slovacco può tornare al Celta Vigo

Da quando è andato via Lobotka, il Celta Vigo ha perso moltissima qualità a centrocampo e non è un caso che il club celeste stia faticando moltissimo. Attualmente, i celestes sono terzultimi in classifica e lo spettro retrocessione incombe sulle loro teste, ma nel caso in cui dovessero salvarsi allora ci sarebbe bisogno di una profonda ristrutturazione sportiva e Lobotka potrebbe essere la prima pietra.

Gli ultimi sono stati giorni di grandi cambiamenti in casa Celta Vigo con la nomina a presidente di Marian Mouriño, succeduta al padre Carlos e divenuta il primo presidente donna della storia dei galiziani. La nuova presidente ha già fatto sapere di voler effettuare grossi cambiamenti e chissà che uno dei suoi primi regali alla tifoseria non possa essere il ritorno di Lobotka.

Lo slovacco è legato al Napoli da un contratto con scadenza a giugno 2027 ed ha una valutazione di 40 milioni di euro, cifra difficilmente spendibile da parte del Celta, ma nel mercato odierno non si può escludere nulla.

L’addio di Lobotka non solo gelerebbe il Napoli, ma lascerebbe senza parole anche i tifosi azzurri che ritengono lo slovacco un giocatore fondamentale e sperano dunque che il desiderio del Celta resti tale.