Bomba Ivana Knoll: panorama mozzafiato!

Ivana Knoll ha deciso di deliziare i suoi fans con una foto da urlo, che la ritrae in tutto il suo splendore con un vestito pazzesco

Ivana Knoll è una delle tifose più apprezzate del panorama internazionale. Modella e influencer croata, negli ultimi anni si è contraddistinta per le sue foto succinte, che hanno creato molto scalpore soprattutto in occasione del Mondiale di Qatar 2022.

Quando la ‘sua’ Croazia è impegnata in una competizione internazionale rilevante, per esempio, la Knoll si reca sempre allo stadio a vedere le partite. Una scelta che chiaramente in uno Stato con leggi particolari sul pudore genera delle critiche.

Ma nonostante ciò, Ivana Knoll prosegue per la sua strada e oltre a frequentare i vari stadi per gli Europei e i Mondiali, è anche assidua frequentatrice di altri eventi, sportivi e non. Come le partite di NBA e i GP di Formula 1 – su tutti, quello di Las Vegas – oltre agli incontri con tanti VIP, come per esempio Dwyane Wade e il produttore discografico Scott Storch.

Ivana riceve tante critiche sui social per il modo di vivere la sua vita. Oggi è in una fase abbastanza lunga di relax a Miami, dove ha anche ricevuto un premio agli ‘International Influencer Awards 2023’.

Ivana Knoll senza reggiseno: con quel vestito è illegale, zoom inevitabile

Uno degli ultimi post pubblicati da parte di Ivana Knoll la ritrae con un vestito bianco e una scollatura incredibile, che mette in mostra il suo seno prorompente. La foto è stata scattata a Miami e la modella ha ringraziato tutti per il premio ricevuto come ‘The Best Celebrity DJ of the Year‘.

Già, perché Ivana oltre alla sua vita da influencer e da modella, è anche una famosa DJ che sta riscuotendo molto successo. Su Instagram ha ormai raggiunto la straordinaria cifra di 3,1 milioni di followers. Non tutti sono suoi fans, certo, e spesso arrivano insulti e critiche pesanti da parte degli haters che non accettano il suo modo di esprimersi e il suo abbigliamento.

In ogni caso, Ivana Knoll preferisce continuare il proprio lavoro con serenità. Quel vestito bianco lascia poco spazio all’immaginazione e lei lo sa, forse è anche per questo che la sua espressione assume contorni maliziosi anche se molto fini e mai volgari. La messa in mostra del premio ricevuto è un grande schiaffo morale a chi l’ha criticata durante e dopo la Coppa del Mondo per le foto succinte.