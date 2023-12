Terrore in campo: giocatore collassato per un malore

Momenti di tensione e paura totale nel corso della partita valida per la 17esima giornata del campionato. Intorno all’ora di gioco, infatti, un episodio ha scosso non solo i tifosi presenti allo stadio, ma anche tutti i giocatori presenti sul rettangolo verde di gioco, visto che uno dei protagonista in campo d’un tratto è collassato al suolo a causa di malore.

I medici delle due squadre, così come gli operatori sanitari presenti sul luogo, si sono immediatamente fiondati sul giocatore per valutarne le condizioni in un clima di surreale silenzio, considerata l’apprensione di tifosi e giocatori.

Terrore in campo e partita sospesa: la ricostruzione

Quanto successo oggi pomeriggio ha riportato alla mente di tutti gli appassionati, ovviamente con le dovute proporzioni, le immagini di quel pomeriggio di inizio giugno quando durante Euro 2020 Christian Eriksen ebbe un malore in campo. Dopo un pò di tempo un episodio del genere è successo di nuovo, e la reazione dello stadio è stata la stessa di quel caso: silenzio glaciale.

Intorno al 62′ di gioco di Bournemouth-Luton Town, infatti, il giocatore ospite Tom Lockyer è collassato in campo a causa di un malore che ha immediatamente allarmato tutti, dai tifosi, ai colleghi ai, ovviamente, gli operatori sanitari presenti sul posto, che si sono immediatamente fiondati in campo per valutare le condizioni del difensore gallese.

Nell’assordante attesa di novità in merito allo stato di saluto di Tom Lockyer, il direttore di gara della partita, Simon Hooper, ha preferito preservare gli atleti e la “privacy” dello stesso difensore del Luton Town, mandando tutti negli spogliatoi sospendendo anche la partita sul risultato di 1 a 1.

Luton Town: come sta Lockyer, le ultime

Ovviamente i pensieri di milioni di appassionati in questo momento vanno tutti alle condizioni di Tom Lockyer, che ha fatto prendere un gran bello spavento non solo a tutti i presenti al Vitality Stadium, ma anche a colleghi e tifosi.

Riportato immediatamente negli spogliatoio dopo essere stato soccorso in campo, il difensore gallese del Luton Town ha dato segnali importanti di ripresa che hanno fatto tirare un enorme sospiro di sollievo allo staff medico del club londinese, inevitabilmente impaurito dalla spiacevole situazione nella quale si era trovato ad operare.

Ovviamente nelle prossime ore lo stesso Lockyer si sottoporrà ad una serie di accertamenti per capire cosa gli abbia causato questo collasso, ma la cosa più importante riguarda ciò che lo stesso Luton Town ha comunicato sui proprio canali social con un post, ovvero il fatto che il difensore è vivo, vigile e reattivo.

Bournemouth-Luton Town: a quando la ripresa?

A fronte del malore di Lockyer Bournemouth-Luton Town è stata sospesa dall’arbitro Hooper, che insieme ai giocatori non se l’è sentite di tornare in campo. A questo punto sorge spontaneo domandarsi: quando si recupererà questa partita? Al momento, senza ombra di dubbio, una questione come questa passa in secondo piano difronte a quanto successo al Vitality Stadium, ma sicuramente nei prossimi giorni la FA comunicherà la data di recupero di Bournemouth-Luton Town.