Comprano subito Elmas: le cifre dell’affare

Il Napoli può perdere subito Eljif Elmas, uno dei calciatori più talentuosi della squadra, decisivo per la vittoria dello Scudetto

Eljif Elmas è uno dei calciatori più talentuosi del Napoli, che lo ha acquistato nell’estate del 2019 dal Fenerbahce. A valorizzarlo al meglio è stato Luciano Spalletti, che lo ha reso un vero e proprio ‘diamante’ per i partenopei. Il jolly macedone è risultato anche decisivo nella vittoria dello Scudetto nella passata stagione, segnando sei gol in Serie A.

Classe ’99, ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2025 e per adesso del rinnovo nemmeno l’ombra. Ecco perché la sua cessione è tutt’altro che scontata, con il Napoli che avrebbe intenzione di incassare una grossa cifra.

In questa stagione, Elmas come tutti i calciatori del Napoli sta vivendo un periodo difficile. Praticamente mai visto da Rudi Garcia, con Mazzarri sta piano piano tornando sui suoi standard abituali. Sono 16 le presenze in stagione, con 2 gol in 477′. Vorrebbe giocare di più, ma è chiaro che non è semplice in un centrocampo che conta elementi molto forti come Anguissa e Zielinski.

La forza di Elmas è stata anche la duttilità, visto che parecchie volte è stato impiegato come esterno offensivo, sia a sinistra sia a destra. Il suo addio dal Napoli, però, potrebbe concretizzarsi già a gennaio.

Napoli, addio a Elmas a gennaio: c’è l’Atletico Madrid e la Premier

Gli ultimi rumors di mercato portano a un concreto interesse da alcuni club di Premier League già a gennaio per Elmas. Un’altra candidata forte al suo acquisto sarebbe l’Atletico Madrid, qualora dovesse andar via Rodrigo De Paul, messo nel mirino dalla Juventus. Visto il contratto in scadenza nel 2025 e con poche possibilità di rinnovo, al Napoli potrebbe arrivare un’offerta di 20 milioni di euro.

Tuttavia, le richieste di Aurelio De Laurentiis sono chiarissime. Elmas non si cede per meno di 30 milioni, anche a costo di arrivare a uno scontro com’è già capitato in passato con altri giocatori. Inoltre, privarsi di un elemento così importante della rosa potrebbe essere deleterio a stagione in corso.

Però il Napoli, con l’addio di Elmas, potrebbe dare molto più spazio a Jesper Lindstrom. Il centrocampista offensivo danese è arrivato dall’Eintracht la scorsa estate come il colpo di punta, ma non ha mai visto il campo. Sta quasi diventando un oggetto misterioso. Certo è che i partenopei dovranno anche trovare un gioco migliore per permettergli di esprimersi al meglio quando sarà chiamato in causa.