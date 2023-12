Da Osimhen al suo erede: Giuntoli lo ‘ruba’ a De Laurentiis

Napoli e Juventus sgomiterebbero per un centravanti che sta segnando con gran continuità, sarebbe il perfetto dopo-Osimhen o dopo-Vlahovic

Il Napoli avrebbe iniziato a parlare con l’entourage di Victor Osimhen per parlare del rinnovo del contratto. Il 24enne nigeriano andrà in scadenza a giugno del 2025 e non sono previste clausole da potere esercitare per un ulteriore rinnovo. Per non fare in modo che gli azzurri perdano il capocannoniere della Serie A 2022/2023 a parametro zero occorrerà trattare con il suo referente italiano, Roberto Calenda.

L’alternativa sarebbe invece cedere Osimhen prima della scadenza indicata, con il rischio però di vedere deprezzato il valore del numero 9 del Napoli, senza una firma per il prolungamento. Ad ogni modo, potrebbe realisticamente avvenire una cessione del giocatore nel corso della prossima estate.

E se così fosse ci sono diversi nomi sul taccuino degli uomini di mercato del club di Aurelio De Laurentiis. Ad esempio si parla già da tempo di del 23enne Jonathan David del Lille o del 27enne guineano dello Stoccarda, Serhou Guirassy.

Il rendimento di quest’ultimo è stratosferico, con 18 gol in 14 presenze stagionali. Sedici delle quali in dodici apparizioni in Bundesliga. C’è però un altro nome che viene accostato al Napoli per quello che sarebbe l’eventuale dopo-Osimhen. Ma questo possibile obiettivo sarebbe nel mirino anche della Juventus.

In casa bianconera potrebbe essere ai titoli di coda il rapporto di lavoro con Dusan Vlahovic. Il 23enne serbo continua ad andare a corrente alternata da più di un anno e non soddisfa in pieno i tifosi bianconeri. Ma anche Allegri ed i dirigenti della compagine torinese vorrebbero qualcuno capace di vedere meglio la porta.

Vendendo l’ex centravanti della Fiorentina, Giuntoli punterebbe ad ottenere una cinquantina di milioni dei quali buona parte potrebbero essere investiti per un altro Victor, un altro nigeriano, come lui fece ai tempi del Napoli. Non si tratta di Osimhen ma di Victor Boniface.

Napoli, concorrenza della Juve per il sorprendente bomber

Boniface ha ventidue anni e gioca nel Bayer Leverkusen. Il suo apporto finora è stato molto importante per fare si che le ‘Aspirine’ guadagnassero il primo posto in classifica che il sodalizio rossonero occupa da diversi turni.

Lo stesso Boniface ha anche esordito con la Nigeria nello scorso mese di settembre. I suoi numeri sin qui sono ottimi, con 14 gol segnati in 21 presenze stagionali tra Bundesliga, Europa League e Coppa di Germania.

Alto 1,90 cm, Boniface è un centravanti di peso dotato però anche di una buona mobilità. Il suo contratto scade molto in là, il 30 giugno 2028. Questo non dà modo agli eventuali acquirenti interessati – tra i quali rientrerebbero Napoli e Juventus – di potere avere particolare peso decisionale in sede di trattative. Ma sarebbe senz’altro un investimento per il lungo periodo, date la sua età e le grandi potenzialità sin qui espresse.