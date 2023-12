“Ecco chi allenerà il Napoli”, tutto deciso: c’è l’annuncio ufficiale

Le parole del noto dirigente sul futuro del Napoli sono chiare: nessun dubbio su chi siederà in panchina l’anno prossimo

Salutato Rudi Garcia, il Napoli sta lentamente rialzando la china sotto l’attenta guida di Walter Mazzarri.

Il tecnico di San Vincenzo, giunto all’ombra del Vesuvio durante l’ultima sosta per le nazionali, sta cercando di rivitalizzare una squadra apparsa irriconoscibile a inizio stagione, lavorando soprattutto su quegli aspetti che prima erano stati trascurati.

Quello mentale, ad esempio, ma anche quello difensivo, dato che gli azzurri hanno incassato troppi gol tra campionato e Champions League.

Le prima uscite di Mazzarri sulla panchina partenopea, al di là dei risultati, hanno mostrato una squadra in netta difficoltà fisica e ancora con gravi problemi difensivi.

Al contempo, però, hanno mostrato una squadra riaccesa nell’anima e che ha voglia di riscattare diversi mesi di rendimento negativo.

La sensazione è che il presidente Aurelio De Laurentiis si sia affidato al ‘medico’ giusto per curare il suo Napoli e che quel contratto di soli sei mesi potrebbe anche essere allungato. Ne sono convinti diversi addetti ai lavori, tra cui un noto operatore di mercato.

“Mi prendo sempre la responsabilità di quello che dico. Per me il Napoli, con quell’allenatore (Spalletti, ndr) e quel parco giocatori, avrebbe dovuto e potuto vincere lo scudetto per almeno quattro, cinque anni”, ha affermato Paolo Palermo nel corso di un programma in onda su ‘Tele A’.

Purtroppo così non è stato e il club azzurro ha visto la nuova stagione complicarsi oltremodo. Ma adesso, come abbiamo sottolineato in precedenza, Mazzarri sembrerebbe aver dato nuova linfa all’ambiente napoletano. L’agente FIFA ha le idee chiare per il futuro…

Napoli, chi sarà il prossimo allenatore? La previsione dell’agente Palermo

“Vi dico che Walter Mazzarri sarà l’allenatore del Napoli anche nella prossima stagione“, ha affermato Palermo ai microfoni dell’emittente televisiva. Poi si è soffermato sulle eventuali scelte tecnico-tattiche del mister toscano: “Giocherà con il 3-5-2 con Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone”. Palermo, infine, si è detto convinto che il club campano dovrà far fronte a tre addii illustri.

“Victor Osimhen andrà via, stesso discorso per Kvaratskhelia. In predicato di partire in estate c’è anche Piotr Zielinski. Siamo su questa strada qui”. Uno scenario dolceamaro per i tifosi partenopei, che accoglierebbero bene una permanenza di Mazzarri, sicuramente meno meno una triplice cessione di questo calibro. Come si suole dire, chi vivrà vedrà.