Il Napoli ci resta malissimo: ufficiale, la spunta ancora la Juve

Il confronto a distanza tra Napoli e Juventus vede prevalere ancora una volta i bianconeri: brutte notizie per gli azzurri

Che per il Napoli non sarebbe stato semplice ripetersi, dopo la straordinaria cavalcata dello scorso anno conclusasi con l’agognato terzo scudetto, si sapeva. Ma probabilmente nessuno avrebbe immaginato, per i partenopei, una nuova stagione complicata come si sta effettivamente rivelando.

Gli azzurri hanno dovuto far fronte all’autentico flop tecnico della gestione Rudi Garcia, una scelta che i fatti hanno nettamente bocciato da parte del presidente De Laurentiis. Che è corso ai ripari, forse aspettando persino troppo, chiamando al capezzale dei campioni d’Italia Walter Mazzarri. Il quale però si è trovato di fronte un calendario denso di scontri di altissimo profilo e ha faticato a sua volta, nella prima fase della sua seconda vita con il Napoli.

Le sconfitte con Inter e Juventus, giunte ben oltre i demeriti della sua squadra, hanno estromesso definitivamente i campioni uscenti dalla lotta al vertice.

A tirare su il morale dell’ambiente, è stata la vittoria con il Braga, in Champions League, che ha garantito l’accesso agli ottavi di finale, permettendo di raggiungere il primo obiettivo stagionale.

Ora, il Napoli, fuori dalla zona Champions in campionato, dovrà provare a risalire e fare bene nelle coppe. Magari attingendo al mercato per provare a regalarsi una seconda parte di stagione da protagonista. Ma nel confronto a distanza con la Juventus, arrivano altre brutte notizie.

Juventus, il ranking sorride: per il mondiale per club al Napoli serve un’impresa

La sconfitta dello Stadium per 1-0 è stata un boccone amaro da digerire. Napoli che andrà a caccia di rivincita al ritorno al ‘Maradona’ e che proverà a togliere ai bianconeri anche la partecipazione al Mondiale per club dell’estate 2025, ma sarà durissima.

Nel ranking attuale che fa fede per ottenere l’iscrizione al prestigioso torneo, la Juventus è ferma non partecipando alla Champions di quest’anno, ma potendo contare su un punteggio di 47 punti nel quadriennio. Il Napoli ha raggiunto quota 41 punti, ma per sopravanzare i bianconeri dovrà compiere una vera e propria impresa. Vale a dire, come minimo superare il turno qualificandosi ai quarti e ottenendo tre vittorie tra i match di ottavi e quarti, ma non essendo testa di serie agli ottavi gli azzurri avranno un sorteggio durissimo. Non cambierebbe niente nemmeno con l’eventuale assegnazione dei punteggi da parte della FIFA, facendo salire a tre i punti per ogni vittoria ottenuta invece dei due previsti dal sistema UEFA.