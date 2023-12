Il Napoli gela il Milan: affare a sorpresa per gennaio

Il Napoli ha conquistato la qualificazione agli Ottavi di Champions. Ora non è escluso un intervento sul mercato a gennaio

Con una vittoria nell’ultimo turno del girone contro il Braga, il Napoli ha conquistato il pass per gli Ottavi di finale di Champions League. Il club partenopeo ha sofferto più del previsto in un girone alla portata – complice un inizio di stagione piuttosto complicato – ma alla fine soprattutto grazie all’approdo di Mazzarri in panchina la squadra sembra aver trovato la quadra.

Il passaggio da Luciano Spalletti a Rudi Garcia è stato traumatico e il Napoli è stato costretto all’esonero del francese dopo soli 3 mesi. Mazzarri è tornato in città dopo quasi dieci anni e l’obiettivo è stato normalizzare l’ambiente: i primi match di Walter sono stati complicati, ma ora il club avrà una serie di match alla portata.

L’obiettivo della società campione d’Italia è ben chiaro, la priorità è non fallire l’obiettivo quarto posto, fondamentale per le casse del club.

In questa prima parte di stagione uno dei problemi principali della squadra è sicuramente la difesa con nessuno che è riuscito a sostituire al meglio il coreano Kim, ceduto in estate al Bayern Monaco.

Il giovane brasiliano Natan migliora di gara in gara, ma sembra ancora acerbo per un’eredità del genere e anche per questo la società potrebbe intervenire a gennaio. Ovviamente operazioni low cost ma il Ds Meluso studia opportunità interessanti.

Secondo quanto riporta Il Mattino, il club azzurro ha messo nel mirino il centrale polacco Jakub Kiwior, calciatore di proprietà dell’Arsenal. Il Napoli già in passato seguiva il calciatore – ai tempi dello Spezia – ma alla fine il giovane centrale ha preferito l’esperienza in Premier League.

Napoli, è sfida alla big italiana per Kiwior

A Londra Kiwior non sta trovando spazio e per questo il Napoli studia un possibile colpo a sorpresa: Kiwior piace molto alla dirigenza, l’idea è quella di prenderlo in prestito con diritto di riscatto. Sul calciatore c’è anche il Milan, anch’egli a caccia di un colpo per rinforzare il reparto difensivo, gelato dai tanti infortuni in rosa.

C’è Kiwior, ma non solo. Il Napoli ha vari nomi nel mirino: piace anche lo svincolato Jerome Boateng, opzione di emergenza per la retroguardia. Si allontana l’esperienza Kilman, fresco di rinnovo con i Wolves mentre intrigano nomi come Marc Guehi del Crystal Palace e il giovane Vitik dello Sparta Praga. La priorità del Napoli resta la difesa, piace Kiwior e gli azzurri lavorano al rientro del calciatore in Italia.