Il Napoli pesca dai Campioni: assalto a gennaio

Il mercato del Napoli è già entrato nel vivo, l’assalto al grande talento è partito, De Laurentiis e Meluso sono al lavoro per portarlo in Italia al più presto

La stagione del Napoli non è iniziata con il piede giusto, gli azzurri sono ormai tagliati fuori dalla lotta per lo Scudetto e così l’obiettivo Champions diventa prioritario. Proprio per questo motivo, il club di Aurelio De Laurentiis potrebbe tornare sul calciomercato già durante la sessione invernale, che partirà agli inizi di gennaio.

Il Napoli è in emergenza in difesa, ma avrebbe bisogno di coprire anche alcuni ruoli rimasti scoperti in estate. Ovviamente, non sarà possibile fare tutto a gennaio, De Laurentiis e Meluso dovranno essere bravi a programmare, cosa che non è avvenuta nell’estate del 2023.

Uno dei principali obiettivi degli azzurri è un calciatore che gioca in una squadra prestigiosa.

Secondo alcune indiscrezioni provenienti dal Brasile, il Napoli sarebbe interessato a Caio Paulista, terzino sinistro del San Paolo, ma di proprietà della Fluminense, la squadra che ha vinto l’ultima edizione della Copa Libertadores.

Il prestito scadrà alla fine di dicembre e il terzino potrebbe finire nuovamente sul mercato.

Caio Paulista, chi è il nuovo obiettivo di mercato del Napoli

Classe ’98, dotato di un buon mancino, Caio Paulista potrebbe essere la soluzione ideale per tamponare l’emergenza sulla fascia sinistra del Napoli di Mazzarri.

In Brasile parlano molto bene di lui, si è messo in mostra grazie ad una tecnica individuale invidiabile ed ha anche un buon dribbling.

È il classico esterno basso sudamericano, molto bravo in fase offensiva, ma con qualche lacuna in quella difensiva. Qualora dovesse arrivare a Napoli, Walter Mazzarri dovrebbe lavorare proprio su questo aspetto tattico. Il suo contratto scade nel dicembre del 2026, ma adesso ha l’età giusta per provare a fare il grande salto nel calcio europeo.

Il prezzo del cartellino del talento brasiliano dovrebbe essere inferiore ai dieci milioni di euro, tranquillamente alla portata del Napoli. Il suo ingaggio non è alto, quindi non dovrebbe essere un problema ingaggiarlo.

La trattativa potrebbe partire nei prossimi giorni, ma sarà necessario aspettare gennaio per capire se Caio Paulista sarà il nuovo terzino sinistro del Napoli fino al termine di questa stagione.

Vedremo se l’assalto azzurro, con Meluso già partito a trattare stando alle informazioni che arrivano dal Brasile, al laterale verdeamarelo andrà in porto oppure no.