Il Napoli si fa ‘viola’: Politano nell’operazione

Per il prossimo mercato estivo, il Napoli sta pensando a come rinforzare la propria rosa. Possibile operazione con Politano contropartita

La stagione del Napoli campione d’Italia è decisamente più complicata del previsto: i partenopei, in Serie A, sono lontani dalla vetta con la società che ha deciso di cambiare allenatore puntando sul ritorno di Mazzarri al posto di Garcia. Il cambio in panchina non ha dato i frutti sperati nonostante la squadra sia riuscita a qualificarsi agli ottavi di Champions League grazie al successo, per due a zero, sul Braga.

La possibilità di cambiare passo ed essere protagonista nella seconda parte di stagione non manca ma, nel frattempo, la società sta già pensando a come rinforzare la rosa in vista del prossimo campionato.

Tra i reparti attenzionati occhio alla difesa dove i partenopei hanno bisogno di rivoluzionare il reparto con acquisti di assoluto livello.

Uno dei possibili nuovi innesti è Martinez Quarta: il centrale classe 1996, in forza alla Fiorentina, sta disputando una stagione da assoluto protagonista.

Forte fisicamente, abile di testa e nell’anticipo, tra le sue caratteristiche dobbiamo menzionare la capacità di risultare determinante all’interno dell’area di rigore avversaria come dimostrato nel match contro la Roma quando ha trovato il gol del pareggio.

Quella all’Olimpico non è stata l’unica rete realizzata in questa stagione da parte di un difensore sempre più importante all’interno del sistema di gioco di Italiano. Proprio per questo la valutazione del club viola si aggira intorno ai trentacinque milioni di euro. Cifra importante ma che il Napoli proverà ad abbassare.

Napoli, piace Martinez Quarta: il piano per arrivare al difensore

Il Napoli tenterà di spendere meno con l’inserimento di una contropartita e bisogna fare attenzione al nome di Politano il cui contratto con i partenopei scade nel 2025. L’agente dell’esterno offensivo vanta ottimi rapporti con i viola (lì ha già Biraghi e Parisi) e questo potrebbe favorire l’eventuale operazione.

Politano sta dimostrando qualità importanti e la sua capacità nell’uno contro uno alzerebbe di molto il tasso tecnico dei viola. Le caratteristiche del classe 1993 si sposerebbero perfettamente con il sistema di gioco del tecnico e l’attaccante potrebbe esprimere al meglio tutto il suo potenziale.

L’esterno azzurro non è l’unica possibile contropartita per arrivare a Martinez Quarta: occhio anche al nome di Gaetano, centrocampista che fino ad ora sta trovando poco spazio nella rosa partenopea e che vanta tanti ammirato nel massimo campionato italiano.