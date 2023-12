Napoli, nervosismo in casa azzurra: l’annuncio di Mazzarri

Non finiscono i problemi in casa Napoli nonostante la vittoria casalinga contro il Cagliari. Ecco l’annuncio di Walter Mazzarri poco fa

Gli azzurri continuano a risalire velocemente in classifica. Dopo le pesanti sconfitte contro Inter e Juventus, il Napoli è tornato a gioire regalando una nuova vittoria davanti al proprio pubblico. Al Maradona Osimhen è stato ancora una volta protagonista dopo aver strappato il pass per gli ottavi. Ora l’annuncio decisivo di Mazzarri sul clima all’interno dello spogliatoio: ecco quello che è successo negli ultimi giorni.

La squadra azzurra vuole tornare a regalare nuove gioie ai propri tifosi. Ora sarà un mese di dicembre decisivo per capire come affrontare la seconda parte di stagione. Osimhen ha trascinato i suoi con giocate di livello segnando e regalando un assist all’esterno georgiano. Lo stesso Mazzarri, però, ha annunciato un clima di nervosismo all’interno del gruppo squadra: ecco quello che è successo nelle ultime ore.

Napoli, la verità sul gruppo azzurro: ecco cos’è successo nelle ultime ore

La compagine azzurra vuole continuare a puntare in alto senza perdere di vista la qualificazione alla prossima Champions League. Lo Scudetto resta al momento un miraggio ma tutto dipenderà dai risultati di Milan, Juventus ed Inter attualmente capolista della Serie A.

Durante la conferenza stampa nel post-partita lo stesso Mazzarri ha rivelato che c’è sempre un po’ di nervosismo quando non arrivano i risultati: una vittoria preziosa per far ritornare la serenità in casa azzurra. L’allenatore del Napoli ha rivelato di essere contento che Kvara e Osimhen siano tornati a segnare al Maradona visto che avevano addosso la pressione. Un clima di assoluta tranquillità per puntare nuovamente in alto con la gioia dello Scudetto sempre nella testa e nel cuore. L’attaccante nigeriano è stata un’arma in più contro il Cagliari con gol ed assist da assoluto campione. Ora il Napoli deve ritrovare la costanza nei risultati e nelle giocate decisive.