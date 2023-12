Rinascita Napoli, De Laurentiis non bada a spese: super firma di mercato

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis non bada a spese: pronta una super firma di mercato per un’operazione senza precedenti

Finalmente il momento tanto atteso sta per arrivare: o almeno così sembra. I segnali ci sono tutti, sembrano essersi di nuovo ricreate le condizioni giuste. È da sei mesi che De Laurentiis ne parla: la più grande operazione contrattuale del Napoli. Annuncio dato per imminente più volte, ma non se n’è fatto nulla.

Il Napoli ha dovuto fare i conti con un periodo difficile, che per molti versi sta ancora proseguendo. L’impatto dell’ex allenatore, Rudi Garcia, è stato negativo.

Primi mesi di stagione molto complicati per gli azzurri, praticamente fuori dalla lotta scudetto, e attualmente anche dalla zona Champions.

In Europa le cose si sono sistemate: i partenopei si sono qualificati agli ottavi come seconda nel girone. Obiettivo accettabile, perché davanti c’era il Real Madrid, che le ha vinte tutte.

Un contributo importante lo ha dato Walter Mazzarri, che è arrivato al posto dell’esonerato Garcia e ha messo un po’ di cose a posto. La squadra ha ritrovato sintonia con l’allenatore (che col francese è sempre mancata) e anche dal punto di vista del gioco si sono visti miglioramenti.

Resta da sistemare la classifica in campionato, ma ora l’orizzonte sembra più sereno, e pare si siano create le condizioni per il tanto atteso rinnovo di Victor Osimhen.

Il presidente azzurro ha incontrato l’agente dell’attaccante, Roberto Calenda: si è provato a trovare l’intesa per l’ormai famigerato prolungamento di contratto, che De Laurentiis annunciò già lo scorso giugno.

Dopo un’estate di trattative, con ben 11 incontri sul tavolo e il calciatore che invece preferiva andare in Arabia, si è fermato tutto. Inoltre ci sono state varie frizioni tra il nigeriano e il club, tra cui il famoso caso del video ironico su TikTok.

Con una paziente opera di diplomazia il presidente De Laurentiis ha ricucito i rapporti, evitando di creare qualsiasi tipo di tensione. Il Napoli ha perfino lasciato andare il calciatore in Marocco a ritirare il Pallone d’Oro africano il giorno della vigilia di Champions League, una gara fondamentale. E tanta pazienza da parte di De Laurentiis sembra stia per essere premiata: il club azzurro ha bisogno del rinnovo per fissare il prezzo dell’attaccante, che rimane convinto di voler partire la prossima estate.

De Laurentiis pronto alla firma: per Osimhen un contratto clamoroso

Quindi via al rinnovo-ponte, col prolungamento dell’accordo fino al 2026 (oggi è in scadenza nel 2025) con un ingaggio di ben 10 milioni a stagione più bonus, e soprattutto una clausola da 130-140 milioni (dovrebbe essere variabile) per assicurare al Napoli una enorme plusvalenza.

Osimhen diventerebbe il calciatore più pagato in Serie A, e soprattutto quello più costoso. La clausola farebbe la felicità di De Laurentiis, che pur rassegnandosi a perdere il suo gioiello, avrebbe tantissimi soldi da reinvestire. E finalmente l’attaccante sembra convinto. Avrebbe timore della clausola, in quanto un ostacolo alla sua partenza.

Invece, se questo ottimismo sarà confermato, Osimhen sarà pronto ad aspettare offerte congrue, e chissà che il presidente non gli abbia promesso di accettare qualche piccolo ‘sconto’ pur di accontentarlo e lasciarlo partire. Osimhen sogna la Premier League, anche se l’Arabia rimane sempre in agguato.