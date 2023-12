Sky o Dazn? Stavolta sarà gratis: si vedranno tutte su YouTube

Per la gioia di tutti gli appassionati, la manifestazione sarà fruibile gratuitamente. Basterà avere una connessione internet, ecco tutti i dettagli

Il calcio sta assumendo sempre più la veste di una disciplina economica. Tanto le cifre spese dagli stakeholder, quanto le modifiche regolamentari attuate negli ultimi anni, su tutte quella che ha rivoluzionato il fuorigioco a favore degli attaccanti, portano nella direzione di eventi da guardare sul divano di casa. Ad esempio, chi tifa una squadra della serie A impegnata in Champions, sa che deve fare almeno due abbonamenti differenti per godersi le gesta integrali dei propri beniamini.

Oltre ai campionati nazionali e alle arcinote competizioni continentali, proprio per arricchire Uefa, Fifa e società top, vengono creati tornei che di fatto “inzeppano” i calendari.

Si pensi alla Nations League o alla rinnovata della Supercoppa Italiana. Quest’ultima, sull’esempio di quella spagnola, non sarà più una gara secca ma riguarderà quattro squadre nel mini torneo che si terrà a Gedda dal 18 al 22 gennaio.

La Final Four vedrà le vincenti di Napoli-Fiorentina e Lazio-Inter sfidarsi per il trofeo. A fine dicembre si terrà invece il Mondiale per club. Per goderselo gratis basterà essere connessi alla rete.

Le partite di calcio, oltre che sugli spalti, da tanti anni ormai sono visibili su diverse piattaforme, in streaming e anche su canali Youtube. Proprio relativamente a questa opzione come scrive calcioefinanza.it, sarà possibile vedere gratis una parte significativa del Mondiale per Club, iniziato lo scorso 12 dicembre e che si esaurirà il prossimo 22.

Teatro delle gare, neanche a dirlo, l’Arabia Saudita. A irradiare l’ultima edizione della manifestazione nel formato attuale, così come pensato dal 2008 con sole 7 partecipanti, sarà il broadcaster ‘Cronache di Spogliatoio’. Dal 2025 infatti, il Mondiale del Club allargherà la platea a 32 team.

Mondiale per Club 2023: gratis su ‘Cronache di Spogliatoio’

Le gare, dalle semifinali in poi, saranno trasmesse sul canale Youtube della piattaforma aggiudicataria, non serviranno quindi abbonamenti. A difendere l’onore del Vecchio Continente ci sarà il Manchester City, vincitrice della Champions League. I Citizens, insieme con la Fluminense (CONMEBOL) – Campione Copa Libertadores 2023, accedono direttamente alle semifinali.

Tre invece le compagini che partono dal secondo turno: l’Urawa Reds (AFC) – Campione AFC Champions League 2022; l’Al-Ahly (CAF), Campione CAF Champions League 2022/23; infine il León (CONCACAF) – Campione CONCACAF Champions League 2023. Le altre due contendenti partiranno invece da una sorta di turno preliminare: Auckland City (OFC) – Campione OFC Champions League 2023; Al-Ittihad (AFC) – Campione 2022/23 dell’Arabia Saudita, Paese ospitante.

Le sfide si terranno solo a Gedda, ripartite tra lo stadio “Città dello sport Re Abd Allah” e lo stadio “Principe Abd Allah bin Fayṣal”. A raccontare le recite saranno le voci di Ivan Fusto e Alberto Santi. In studio, live e nei pre e post gara, i focus diretti dai talent di Cronache: Riccardo Trevisani, Giuseppe Pastore, Fernando Siani ed Emanuele Corazzi.

Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI