Assalto a Lindstrom: il Napoli pronto ad accettare

Jesper Lindstrom è stato l’acquisto più oneroso dell’ultima campagna acquisti del Napoli, ma fino ad ora non ha mai reso. Il danese è un vero e proprio oggetto misterioso

Jesper Lindstrom è arrivato questa estate al Napoli, in teoria per sostituire Lozano. Il calciatore messicano ha deciso di tornare a giocare in Olanda e il Napoli ha investito circa 30 milioni di euro per sostituirlo.

Al suo posto è arrivato il danese Lindstrom dal Francoforte, autore di due stagioni di alto livello in Bundesliga. Il rendimento del fantasista danese è stato molto basso fino ad ora, anche perché non è ancora chiara la sua collocazione in mezzo al campo.

Sia Garcia che Mazzarri stanno avendo difficoltà a trovargli un posto nel 4-3-3, non essendo Lindstrom un esterno puro.

Quando giocava in Germania, infatti, agiva dietro le punte, allargandosi spesso sugli esterni per poi accentrarsi, facendo un lavoro molto simile a quello che fa Lookman all’Atalanta. Al Napoli non c’è un modulo in grado di esaltare le sue prestazioni, quindi bisogna trovare una soluzione al più presto, per evitare di svalutare il valore del suo cartellino.

Lindstrom pronto a lasciare Napoli: le possibili opzioni

L’avventura di Jesper Lindstrom al Napoli potrebbe essere molto breve, soprattutto se il danese dovesse continuare ad avere difficoltà. È difficile trovargli un posto in squadra, sia perché il reparto offensivo è molto affollato, ma anche perché lui è un trequartista e il Napoli gioca con il 4-3-3.

Non è un mistero che Lindstrom dovesse essere, secondo De Laurentiis, che si è occupato del mercato in prima persona questa estate, il sostituto di Zielinski, ma il polacco ha deciso di rifiutare le offerte provenienti dall’Arabia Saudita.

Nel 4-2-3-1 di Garcia, Lindstrom avrebbe dovuto alternarsi con Raspadori nella posizione alle spalle del centravanti, ma sappiamo bene quanto sia stato fallimentare questo esperimento.

Di fatto, il calciatore danese, classe 2000, non ha mai giocato nel suo ruolo naturale e si è dovuto accontentare di qualche spezzone al posto di Politano o Kvaratskhelia. Per questo motivo, la sua permanenza a Napoli non è più così sicura come qualche settimana fa.

Il mercato di gennaio potrebbe spingere il Napoli ad accettare proposte provenienti dall’estero. Lindstrom gode di un’ottima considerazione in Germania e, qualora arrivasse una proposta interessante da un club della Bundesliga, potrebbe partire anche all’apertura della prossima finestra di mercato.

Qualora dovesse restare, potrebbe essere utilizzato come contropartita tecnica in estate, ma sarà necessario prima capire quale sarà l’opinione su di lui del nuovo tecnico degli azzurri.