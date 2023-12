Colpo a sorpresa, è già a Napoli

Il Napoli potrebbe aver già messo a segno il primo colpo di calciomercato: il prossimo rinforzo è già arrivato in città

Manca sempre meno alla data di inizio ufficiale della sessione invernale di calciomercato. Le società si stanno già muovendo alla ricerca del grande colpo che potrà rinforzare la rosa e aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi stagionali.

Una delle più attive sul mercato è sicuramente il Napoli, che ha un disperato bisogno di dare una svolta ad un’annata che sembra ormai compromessa.

Gli azzurri sarebbero già alla ricerca di un colpo che potrebbe aiutare la squadra a risalire e a lottare per le prime posizioni in classifica. Secondo quanto riportato da alcune fonti, il primo colpo del club partenopeo sarebbe già nel capoluogo campano.

Durante un’intervista concessa alla trasmissione “Il Napoli su Telecapri”, Paolo Del Genio ha rivelato un possibile nuovo acquisto degli azzurri che, a quanto pare, sarebbe già arrivato in città.

Si tratterebbe di Santiago Pierotti, ala argentina in forza al Colón che il giornalista descrive così: “Questa non è un’indiscrezione di mercato, ma una notizia certa. A Napoli c’è Santiago Pierotti del Club Atlético Colón, che non è certo in città per le vacanze. Nazionale argentino Under 20, trequartista che però può fare anche l’ala destra, molto ben strutturato fisicamente. Era nel mirino anche di Bologna e Torino”.

Napoli, primo colpo già messo a segno? Santiago Pierotti è in città

Trequartista o ala classe 2001, di piede destro, è in possesso di un’ottima struttura fisica. Alto 189 centimetri, risulta molto veloce in progressione sia nel breve che nel lungo, elegante nelle movenze e nel dribbling. In patria viene paragonato a Julian Draxler, in particolare per la versatilità e l’abilità a saltare l’uomo e a servire i compagni.

È infatti un ottimo rifinitore, più abile nel fornire assist che nel finalizzare personalmente. 10 gol realizzati finora in carriera in 177 presenze totali, 2 in 26 apparizioni nell’ultimo campionato di Primera División.

Secondo le voci che circolano in patria, il Colón potrebbe cederlo per una cifra vicina ai 6 milioni di euro, ma i partenopei potrebbero strapparlo a prezzo di saldo considerando anche che il suo contratto scadrà il 31 dicembre 2024.

Sempre secondo Del Genio, non è chiaro se possa arrivare in azzurro già all’apertura della prossima finestra di mercato, nel mese di gennaio, o se la società partenopea lo stia trattando in prospettiva futura, così come non si sa se, una volta eventualmente affondato il colpo, possa giocarsi le sue carte all’ombra del Vesuvio o se, come spesso accade, sarà inserito in qualche trattativa futura.

Potrebbe anche essere considerata l’opzione del prestito per permettergli di farsi le ossa, magari al Bari, altra società di proprietà della famiglia De Laurentiis. Quel che è certo è che nella giornata di giovedì 14 dicembre l’argentino è stato anche a Castel Volturno, probabilmente solo per parlare ma chissà se non abbia già svolto il primo allenamento con i futuri compagni.