De Laurentiis beffa Marotta: firma e 20 milioni

Il presidente del Napoli ha già preso una decisione molto importante in ottica calciomercato perché mette fuori gioco l’Inter. Ecco tutti i dettagli

Quando siamo a metà stagione, molti club hanno già iniziato a tessere la tela per quella che verrà. È il caso del Napoli, impegnato nella definizione del futuro di alcuni suoi tesserati. Tra questi c’è Alex Meret, uno degli uomini più discussi del momento nell’ambiente azzurro. Il portiere friulano, reduce da diverse prestazioni non esaltanti, vedrà scadere il proprio contratto il prossimo giugno e rappresenta la principale priorità da risolvere per il club campano.

Come confermato dall’agente del calciatore, per ‘fortuna’ del Napoli, all’intero del contratto di Meret esiste una clausola che permette al club di far scattare un rinnovo automatico di un anno.

Il presidente Aurelio De Laurentiis è ovviamente deciso di esercitarla per scongiurare una partenza del portiere a parametro zero.

Una mossa, quella del patron partenopeo, finalizzata anche a complicare i piani di Beppe Marotta e dell’Inter, che già pregustavano il colpo sul mercato degli svincolati.

Calciomercato Napoli, ecco il rinnovo per Alex Meret: ma a giugno sarà cessione

Meret dunque rinnoverà col Napoli, questo sembrerebbe ormai certo. Ma poi, quale sarà il futuro dell’estremo difensore? Le stesse voci di corridoio di cui vi parlavamo poc’anzi, ritengono che il classe ’97 friulano sia ugualmente destinato a lasciare l’ombra del Vesuvio tra qualche mese, quando aprirà la sessione estiva di calciomercato. L’obiettivo della compagine campione d’Italia è quello di ricavare un buon bottino di milioni.

L’Inter non è l’unica squadra sulle tracce di Meret. Fuori alla porta dell’estremo difensore ci sarebbe infatti anche la Roma, alla ricerca di un profilo all’altezza di sostituire Rui Patricio nel caso il portoghese dovesse salutare a fine stagione.

Ma Meret ha estimatori non solo in Italia, bensì anche in Premier League, dove diversi club di medio-alta classifica seguono la situazione con grande interesse.

Quanto vorrebbe precisamente il Napoli per cedere il calciatore? La volontà del presidente De Laurentiis è quella di portare nelle casse azzurre circa 20 milioni di euro.

Parliamo di una cifra che si avvicina parecchio a quella che sborsò lo stesso imprenditore romano nell’estate 2019 (26 milioni all’Udinese) per portarlo nel capoluogo campano.

