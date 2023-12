Esonero e nuovo allenatore: lo voleva l’Inter

Un nuovo club sembra pronto a cambiare guida tecnica. Il futuro dell’attuale tecnico appare già segnato e un nome su tutti è balzato in cima alla lista per esserne il successore

Alcuni risultati negativi rischiano di compromettere la panchina di un giovane tecnico. Secondo le ultime indiscrezioni, la dirigenza starebbe già valutando alcuni profili per sostituirlo e tra tutti c’è un nome che spicca sugli altri.

I dirigenti del club, infatti, potrebbero sfruttare alcuni vantaggi per un avvicendamento alla guida tecnica dai costi molto contenuti. Il direttore sportivo sembra avere in mente un solo candidato che a fine stagione potrebbe cambiare panchina.

L’eventuale fumata bianca nel nuovo matrimonio potrebbe beffare l’Inter che da diverso tempo aveva messo nel suo mirino il tecnico.

La stagione sta giungendo al giro di boa: nei campionati nazionali iniziano a delinearsi i rapporti di forza che potrebbero caratterizzare la seconda parte di stagione; mentre in Europa sono terminate le fasi a gironi delle tre competizioni e ci si appresta al turno ad eliminazione diretta.

Tra le squadre che hanno superato i gironi di Champions League ci sono anche i campioni di Spagna in carica: il Barcellona. I blaugrana, dopo alcuni anni difficili, sono tornati a trionfare in patria e, in questa stagione, vogliono provare ad arrivare in fondo anche in Champions League.

Dopo il titolo della scorsa stagione il Barcellona sta rendendo un po’ sotto le aspettative e attualmente si trova al quarto posto a -7 dal Girona e -5 dal Real Madrid.

L’incostanza di rendimento ha fatto finire sul banco degli imputati un figlio della cantera tornato al Camp Nou per risollevare le sorti del suo Barça: Xavi Hernandez. Lo spagnolo potrebbe pagare a caro prezzo i passi a vuoto di questa stagione e per sostituirlo la dirigenza starebbe pensando a Sergio Conceiçao, attuale tecnico del Porto.

La panchina scotta sempre di più: il Barcellona pensa a Conceiçao

Barcellona e Porto si sono sfidate nel Gruppo H, con i blaugrana che hanno chiuso al primo posto davanti ai portoghesi. Deco, direttore sportivo del Barcellona, starebbe pensando a lui nel caso in cui Xavi venisse esonerato. Il tecnico portoghese dovrà vincere, però, la concorrenza di Garcia Pimienta, nome molto gradito a Laporta per il suo passato culés.

Conceiçao guida i Dragões dal 2017 e vedrà il suo contratto scadere nel giugno 2024, elemento che potrebbe spingere i blaugrana a fiondarsi su di lui, contenendo anche i costi. Xavi sembra, dunque, sempre più in bilico e solo la conquista di un trofeo a fine stagione potrebbe salvarlo dall’esonero.